Χώρισε η Τζούλια Γκάρνερ με τον σύζυγό της
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Τζούλια Γκάρνερ Χωρισμός

Χώρισε η Τζούλια Γκάρνερ με τον σύζυγό της

Η ηθοποιός και ο Μαρκ Φόστερ είχαν παντρευτεί το 2019

Χώρισε η Τζούλια Γκάρνερ με τον σύζυγό της
Ιωάννα Μαρίνου
Χώρισε η Τζούλια Γκάρνερ με τον σύζυγός της Μαρκ Φόστερ, μετά από περισσότερα από έξι χρόνια γάμου.

Σύμφωνα με το People, πηγή από το περιβάλλον τους επιβεβαίωσε ότι η πρωταγωνίστρια του «Ozark» και ο frontman των Foster the People δεν είναι πλέον μαζί.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, κανείς από τους δύο αλλά ούτε και οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν κάνει καμία σχετική δήλωση ή σχόλιο.


Η 32χρονη Γκάρνερ και ο 42χρονος Φόστερ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2019, με τη γνωριμία τους να έχει πραγματοποιηθεί χρόνια νωρίτερα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance.

Την ίδια χρονιά που παντρεύτηκαν, αντάλλαξαν όρκους σε μια ιδιωτική τελετή σε δημαρχείο της Νέας Υόρκης, με τη Γκάρνερ να έχει δηλώσει στη Vogue ότι επέλεξαν το City Hall εμπνευσμένοι από τους γονείς της, που είχαν παντρευτεί εκεί τέσσερις δεκαετίες πριν.

Ο Φόστερ είχε οργανώση ολόκληρη έκπληξη για την ηθοποιό την ημέρα του γάμου τους, καθώς είχε γράψει το τραγούδι με τίτλο «Lovers in a Stream» για τον πρώτο τους χορό, το οποίο ερμήνευσε μπροστά σε όλους τους καλεσμένους τους.

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«Ήταν έκπληξη», είχε πει η Γκάρνερ στη Vogue, προσθέτοντας: «Ο Μαρκ το έγραψε, το παρήγαγε και το τραγούδησε. Ήταν πολύ σουρεαλιστικό και το πιο όμορφο δώρο που έχω λάβει ποτέ. Ένιωθα σαν να αιωρούμαι. Ήταν η πιο μαγική στιγμή που έχω ζήσει».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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