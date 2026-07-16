Οι πόζες της Ιωάννας Τούνη με φόντο καταπράσινο τοπίο στο Μπαλί: «Στην εποχή που εξελίσσομαι και λάμπω»
Οι πόζες της Ιωάννας Τούνη με φόντο καταπράσινο τοπίο στο Μπαλί: «Στην εποχή που εξελίσσομαι και λάμπω»
Η Instagrammer συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από το πρόσφατο ταξίδι της
Με φόντο ένα κατάφυτο τοπίο πόζαρε η Ιωάννα Τούνη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Μπαλί. Η Instagrammer ταξίδεψε εκεί πριν από μερικές εβδομάδες με την παρέα της, αλλά συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από την απόδρασή της.
Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες με την ίδια να στέκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, παίρνοντας διάφορες πόζες. «Στην εποχή που εξελίσσομαι και λάμπω», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες.
Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη
Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες με την ίδια να στέκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, παίρνοντας διάφορες πόζες. «Στην εποχή που εξελίσσομαι και λάμπω», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες.
Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα