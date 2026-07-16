Λορέντζο Καριέρε: Η ζωή πριν και μετά το Bar, οι «Φίλοι για Πάντα», η οικογένεια και η σχέση αγάπης με την Έλενα Κατραβά
Λορέντζο Καριέρε: Η ζωή πριν και μετά το Bar, οι «Φίλοι για Πάντα», η οικογένεια και η σχέση αγάπης με την Έλενα Κατραβά
Από το ριάλιτι του Mega που τον έκανε γνωστό, στη μουσική, την οικογένεια που δημιούργησε και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του μέχρι το τέλος
Από το σπίτι του «Bar» του Mega, όπου συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό στις αρχές του 2000, μέχρι το συγκρότημα με τους «Φίλους για Πάντα» και την οικογένεια που δημιούργησε με την Έλενα Κατραβά, η ζωή του Λορέντζο Καριέρε είχε πολλές και διαφορετικές διαδρομές.
Ο γιος της Ματούλας που έζησε έντονες στιγμές και γνώρισε τη δημοσιότητα σε νεαρή ηλικία, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα μακριά από τα φώτα, αφιερωμένη στη σύζυγό του και στα δύο παιδιά τους.
Η είδηση του θανάτου του την Τετάρτη 15 Ιουλίου προκάλεσε θλίψη στην οικογένειά του και σε όσους τον γνώρισαν: από τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του την εμπειρία του ριάλιτι, μέχρι τους συνεργάτες του στη μουσική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο Λορέντζο Καριέρε που έφυγε στα 51 του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
Ο μουσικός με ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε, πριν γίνει γνωστός μέσα από το «Bar», είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ η συμμετοχή του στο ριάλιτι του Mega αποτέλεσε το σημείο καμπής που τον έφερε στο προσκήνιο.
Όταν είχε ανακοινωθεί η αποχώρηση του Λορέντζο από το «Bar», ο Γιώργος Ελεύθερας δεν είχε κρύψει τη συγκίνησή του. Ο ίδιος ο Καριέρε, λίγο πριν κλείσει την πόρτα του σπιτιού, είχε μιλήσει για τους ανθρώπους που γνώρισε εκεί και για την επιρροή που είχαν πάνω του.
Όπως είχε πει: «Τα παιδιά βοήθησαν στο να καλυτερεύσω εγώ σαν Λορέντζο σε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Είναι άνθρωποι που θα τους έχεις για πάντα, ό,τι και αν συμβεί. Νοιάζονται για εσένα και νοιάζεσαι και εσύ για αυτούς. Τους έχω ήδη βάλει κάπου, γιατί δεν είμαι εύκολος άνθρωπος και δεν ανοίγω εύκολα την καρδιά μου, αλλά την κέρδισαν. Δεν μπορείς να αντισταθείς όταν περικυκλώνεσαι από αγάπη».
Μετά το τέλος του «Bar», ο Λορέντζο Καριέρε και ο Γιώργος Ελεύθερας, μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα». Το γκρουπ γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τραγούδια όπως «Ιστορία Αγάπης», «Κράτα με πλάι σου», «Τα σενάρια», «Πέταγα Ψηλά», «Ταινία Φαντασίας» και «Πάρτι Καλοκαιρινό», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική pop-rock σκηνή της εποχής.
Ο γιος της Ματούλας που έζησε έντονες στιγμές και γνώρισε τη δημοσιότητα σε νεαρή ηλικία, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα μακριά από τα φώτα, αφιερωμένη στη σύζυγό του και στα δύο παιδιά τους.
Η είδηση του θανάτου του την Τετάρτη 15 Ιουλίου προκάλεσε θλίψη στην οικογένειά του και σε όσους τον γνώρισαν: από τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του την εμπειρία του ριάλιτι, μέχρι τους συνεργάτες του στη μουσική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο Λορέντζο Καριέρε που έφυγε στα 51 του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
Ο μουσικός με ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε, πριν γίνει γνωστός μέσα από το «Bar», είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ η συμμετοχή του στο ριάλιτι του Mega αποτέλεσε το σημείο καμπής που τον έφερε στο προσκήνιο.
Το «Bar», η γνωριμία με τον Γιώργο Ελεύθερα και Οι «Φίλοι για Πάντα»Το 2002, το «Bar» ήταν ένα από τα προγράμματα με μεγάλη απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Μέσα από το ριάλιτι, ο Λορέντζο Καριέρε μπορεί να απέκτησε αναγνωρισιμότητα, δημιούργησε όμως και καθοριστικές σχέσεις για τη συνέχειά του. Ανάμεσα στους ανθρώπους με τους οποίους συνδέθηκε περισσότερο ήταν ο Γιώργος Ελεύθερας. Η φιλία τους ξεκίνησε μέσα στο παιχνίδι και εξελίχθηκε σε μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια μιας τηλεοπτικής γνωριμίας.
Όταν είχε ανακοινωθεί η αποχώρηση του Λορέντζο από το «Bar», ο Γιώργος Ελεύθερας δεν είχε κρύψει τη συγκίνησή του. Ο ίδιος ο Καριέρε, λίγο πριν κλείσει την πόρτα του σπιτιού, είχε μιλήσει για τους ανθρώπους που γνώρισε εκεί και για την επιρροή που είχαν πάνω του.
Όπως είχε πει: «Τα παιδιά βοήθησαν στο να καλυτερεύσω εγώ σαν Λορέντζο σε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Είναι άνθρωποι που θα τους έχεις για πάντα, ό,τι και αν συμβεί. Νοιάζονται για εσένα και νοιάζεσαι και εσύ για αυτούς. Τους έχω ήδη βάλει κάπου, γιατί δεν είμαι εύκολος άνθρωπος και δεν ανοίγω εύκολα την καρδιά μου, αλλά την κέρδισαν. Δεν μπορείς να αντισταθείς όταν περικυκλώνεσαι από αγάπη».
Μετά το τέλος του «Bar», ο Λορέντζο Καριέρε και ο Γιώργος Ελεύθερας, μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα». Το γκρουπ γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τραγούδια όπως «Ιστορία Αγάπης», «Κράτα με πλάι σου», «Τα σενάρια», «Πέταγα Ψηλά», «Ταινία Φαντασίας» και «Πάρτι Καλοκαιρινό», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική pop-rock σκηνή της εποχής.
Οι δρόμοι τους μουσικά μπορεί να χωρίστηκαν αργότερα, όμως η σχέση ανάμεσα στον Λορέντζο και τον Γιώργο Ελεύθερα παρέμεινε δυνατή. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Top Story», ο τελευταίος είχε αναφερθεί στη γνωριμία τους και στη φιλία που δημιουργήθηκε μέσα από το παιχνίδι: «Στη μέση του παιχνιδιού είχα έρθει πιο κοντά με τον Λορέντζο. Οι ψυχολόγοι όταν είδαν φωτογραφίες μας είχα πει ότι αυτοί οι δύο θα κάνουν κάτι. Υπάρχουν θέματα στη ζωή που σε τραβάνε, όταν κάνεις οικογένεια είναι μάλλον το φυσιολογικό να απομακρυνθείς. Από "Φίλοι για Πάντα" γίναμε αδέρφια για πάντα».
Σε άλλη συνέντευξη, όπου είχε μιλήσει για την απουσία του Λορέντζο από το συγκρότημα, είχε δηλώσει: «Όσο να είναι έχουμε περάσει οκτώ χρόνια με συναυλίες και κάνοντας παρέα. Ήταν μέρος του συγκροτήματος, φυσικά μας έλειψε όταν έφυγε, αλλά ο χρόνος σε κάνει και σκληραίνεις και προχωράς μπροστά». Σε ερώτηση για αν θα ήθελαν την επιστροφή του Λορέντζο Καριέρε στους «Φίλους για Πάντα», ο Νίκος Ελευθεράς είχε απαντήσει: «Νομίζω δεν θέλει, ο καθένας αποφασίζει πώς θέλει να πορευτεί. Άμα θέλει να έρθει».
Μετά την είδηση του θανάτου του φίλου του, ο Γιώργος Ελευθεράς προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας απόσπασμα από βιντεοκλίπ των «Φίλων για Πάντα», το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin. Στη λεζάντα έγραψε: «Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα».
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Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας των πρώτων χρόνων της αναγνωρισιμότητάς του, ο Λορέντζο Καριέρε δημιούργησε τη δική του οικογένεια με την Έλενα Κατραβ, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο. Ο γάμος τους αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του, καθώς, όπως είχαν περιγράψει άνθρωποι από το περιβάλλον του, η οικογένεια που δημιούργησε ο μουσικός ήταν για εκείνον μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές του.
Η Έλενα Κατραβά και οι δύο γιοι τους
Τη σχέση τους και τη σημασία που είχε η Έλενα Κατραβά στη ζωή του Λορέντζο Καριέρε αποτύπωσε με συγκινητικό τρόπο ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης μέσα από μια ανάρτησή του στα social media μετά την είδηση του θανάτου του μουσικού.
Δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία του ζευγαριού, αναφέρθηκε στον φίλο του, αλλά και στη σύζυγό του, τονίζοντας πως η Έλενα Κατραβά στάθηκε δίπλα του στις δυσκολίες της ζωής του. «Ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές που σε κυκλώνανε από την κούνια σου», έγραψε χαρακτηριστικά.
Στην ίδια δημοσίευση έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του Λορέντζο με την Έλενα Κατραβά, σημειώνοντας πως κατάφερε να βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θα δημιουργούσε την οικογένεια που πάντα επιθυμούσε: «Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να κάνετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, αυτό δηλαδή που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες. Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με όλη σας την αγάπη και την τρυφερότητα».
Ο Γιάννης Κουτράκης στάθηκε ιδιαίτερα και στη στάση της Έλενας Κατραβά, περιγράφοντάς τη ως τον άνθρωπο που παρέμεινε σταθερά δίπλα στον σύζυγό της: «Όσο για την Έλενα Λορέντζο μου, βράχος των βράχων αγόρι μου. Βράχος των βράχων. Πάντα δίπλα σου ανάλαφρη σαν αερικό, διακριτική και δυνατή, χωρίς ανάσα, χωρίς παράπονο».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στιγμή που η σύζυγος του Λορέντζο Καριέρε συνειδητοποίησε πως η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη: «Μόνο σήμερα το πρωί που μου είπε εκείνο το "άλλα σχέδια είχαμε" και έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες που της έγραψα αν χρειάζεται κάτι και μου απάντησε: Ένα θαύμα».
Για τον ίδιο τον Λορέντζο, ο κουμπάρος του μίλησε με λόγια που ανέδειξαν τη στάση του ως οικογενειάρχη και πατέρα: «Να ξέρεις κουμπάρε μου πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει. Το Θαύμα σου Λορεντζάκο μου είναι οι δύο υπέροχοι γιοί σου. Εκεί φίλε σκόραρες».
Στην ίδια ανάρτηση περιέγραψε και τη διαφορετική οπτική που είχε ο Λορέντζο για τη ζωή του μετά τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει: «Η ζωή σου ήταν σαν μυθιστόρημα και όσες φορές μιλούσες για τα παλιά σκεφτόμουνα πόσο ενδιαφέρον θα είχε να έγραφες ένα βιβλίο. Είχαμε πει να το κάναμε παρέα κάποια στιγμή. Εσένα όμως δε σε ενδιαφέρανε όλα αυτά. Ήθελες να προχωρήσεις μπροστά και να τα αφήσεις πίσω σου, παρόλο που κάποιες φορές σε τραβάγανε προς τα πίσω. Εσύ είχες μυαλό και καρδιά μόνο για την Έλενα, τον Αλεσάντρο και το Ρομπέρτο».
Πίσω από την εικόνα του ανθρώπου που γνώρισε το κοινό μέσα από την τηλεόραση και τη μουσική, ο Λορέντζο Καριέρε είχε μια προσωπική ιστορία με αρκετές δυσκολίες. Η μητέρα του ήταν η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα, κατά κόσμον Διαμάντω Κουτροπούλου.
Η σχέση με τη μητέρα του Ματούλα και τα δύσκολα παιδικά χρόνια
Η Ματούλα είχε παντρευτεί το 1974 τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τον Λορέντζο. Ο γάμος τους δεν κράτησε, ενώ ο Ρομπέρτο Καριέρε αργότερα δημιούργησε νέα οικογένεια. Ο ίδιος έφυγε από τη ζωή το 2015, σε ηλικία 70 ετών.
Η σχέση του Λορέντζο Καριέρε με τη μητέρα του πέρασε κατά καιρούς δύσκολες περιόδους. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2023, η Ματούλα είχε μιλήσει στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» για την προσωπική της διαδρομή, την πορεία της στο τραγούδι και τον κινηματογράφο, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή της. Μεταξύ άλλων, είχε αναφερθεί και στην περίοδο που είχε βρεθεί στη φυλακή, εξηγώντας πως εκεί κατάφερε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά.
Από τη μεριά του ο Λορέντζο δεν είχε κρύψει τις προκλήσεις που πέρασε από μικρή ηλικία, αλλά και τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα του. Σε απόσπασμα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι ακούγεται να λέει: «Ο χρόνος είναι ο καλύτερος κριτής, ό,τι και να κάνεις το πληρώνεις. Από κάπου θα σου έρθει. Μιλάω γενικά. Ό,τι δίνεις παίρνεις, αυτό ξέρω. Από την ημέρα που έχασα τον άνθρωπο που αγαπούσα, δεν καταλαβαίνω. Αναφέρομαι στην παιδική μου ηλικία και στη μάνα μου, την έχασα στην πιο τρυφερή μου ηλικία. Έλειψε τέσσερα χρόνια από τη ζωή μου, ήμουν 14. Είναι άσχετο το γεγονός ότι τη βρήκα ξανά μετά. Για να την ξαναβρώ δεν ήταν εύκολο, σταματήσαμε σχολεία, δουλειές. Έπρεπε να συντηρηθούμε». Και είχε προσθέσει: «Με λίγα λόγια εγώ δεν ήρθα εδώ για να λύσω τα ψυχολογικά μου προβλήματα, ούτε για να τα μεταφέρω».
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