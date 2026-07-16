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Η ταινία La La Land επιστρέφει στους κινηματογράφους δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η ταινία La La Land επιστρέφει στους κινηματογράφους δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Οι προβολές θα αρχίσουν στις 16 Αυγούστου - Πρωταγωνιστούν η Έμα Στόουν και ο Ράιαν Γκόσλινγκ
Η ταινία La La Land θα επαναπροβληθεί στους κινηματογράφους, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από την κυκλοφορία της, όπως ανακοινώθηκε από τη Lionsgate.
Στην ταινία La La Land πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν ως Μία, μια ελπιδοφόρα ηθοποιός που μετακομίζει στο Χόλιγουντ. Γνωρίζει τον Σεμπάστιαν (Ράιαν Γκόσλινγκ) σε ένα τζαζ μπαρ και έχουν ένα μουσικό ειδύλλιο στο Λος Άντζελες.
Ο Ντάμιεν Σαζέλ έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία La La Land. Συνέθεσε επίσης την πρωτότυπη μουσική με τον Τζάστιν Χόργουιτς.
Η ταινία κέρδισε έξι Όσκαρ, του πρώτου της Στόουν στην κατηγορία Α' Γυναικείος Ρόλος, καθώς και Σκηνοθεσίας για τον Σαζέλ, Καλύτερης Μουσικής και Καλύτερου Τραγουδιού. Ανακοινώθηκε ψευδώς ως Καλύτερη Ταινία στη διαβόητη σύγχυση φακέλων στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.
Δείτε το τρέιλερ
Το μιούζικαλ που διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και οι εισπράξεις του ξεπέρασαν τα 504 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Κέρδισε επίσης τις καλύτερες κριτικές σε όλους τους τομείς, από την ερμηνεία και τη σκηνοθεσία μέχρι τη χορογραφία και τα κοστούμια.
Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 9 Δεκεμβρίου του 2016. Οι προβολές θα αρχίσουν στις 16 Αυγούστου.
Στην ταινία La La Land πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν ως Μία, μια ελπιδοφόρα ηθοποιός που μετακομίζει στο Χόλιγουντ. Γνωρίζει τον Σεμπάστιαν (Ράιαν Γκόσλινγκ) σε ένα τζαζ μπαρ και έχουν ένα μουσικό ειδύλλιο στο Λος Άντζελες.
Ο Ντάμιεν Σαζέλ έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία La La Land. Συνέθεσε επίσης την πρωτότυπη μουσική με τον Τζάστιν Χόργουιτς.
It's gonna be a lovely night.— lionsgate (@Lionsgate) July 15, 2026
Celebrate the 10th anniversary of #LaLaLand in @Dolby Cinema at @AMCtheatres. Experience the film back on the big screen beginning August 16. Get tickets now: https://t.co/uYMaLZDD03 pic.twitter.com/IKbhx8wi2I
Η ταινία κέρδισε έξι Όσκαρ, του πρώτου της Στόουν στην κατηγορία Α' Γυναικείος Ρόλος, καθώς και Σκηνοθεσίας για τον Σαζέλ, Καλύτερης Μουσικής και Καλύτερου Τραγουδιού. Ανακοινώθηκε ψευδώς ως Καλύτερη Ταινία στη διαβόητη σύγχυση φακέλων στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.
Δείτε το τρέιλερ
Το μιούζικαλ που διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και οι εισπράξεις του ξεπέρασαν τα 504 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Κέρδισε επίσης τις καλύτερες κριτικές σε όλους τους τομείς, από την ερμηνεία και τη σκηνοθεσία μέχρι τη χορογραφία και τα κοστούμια.
Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 9 Δεκεμβρίου του 2016. Οι προβολές θα αρχίσουν στις 16 Αυγούστου.
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