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Τζόκερ 16/7/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 16/7/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου, η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 5, 14, 17, 19, 30 και Τζόκερ το 15.
Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα λάβουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 5, 14, 17, 19, 30 και Τζόκερ το 15.
Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα λάβουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
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