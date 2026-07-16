Η Έλενα Τσαγκρινού ταξίδεψε στο Μιλάνο για συναυλία του Μπρούνο Μαρς και είδε το «παιδικό της είδωλο»
Η Έλενα Τσαγκρινού ταξίδεψε στο Μιλάνο για συναυλία του Μπρούνο Μαρς και είδε το «παιδικό της είδωλο»
Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Στο Μιλάνο ταξίδεψε η Έλενα Τσαγκρινού μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς.
Η τραγουδίστρια ανέβασε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας να απολαμβάνει την εμπειρία. Την ώρα που ο βραβευμένος με Grammy σταρ βρισκόταν πάνω στη σκηνή, παρουσιάζοντας τις επιτυχίες του, εκείνη τραγουδούσε και χόρευε στον ρυθμό των κομματιών του. Όπως έγραψε πάνω στο κλιπ, χάρη σε αυτό το ταξίδι κατάφερε να δει από κοντά το «παιδικό της είδωλο».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια ανέβασε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας να απολαμβάνει την εμπειρία. Την ώρα που ο βραβευμένος με Grammy σταρ βρισκόταν πάνω στη σκηνή, παρουσιάζοντας τις επιτυχίες του, εκείνη τραγουδούσε και χόρευε στον ρυθμό των κομματιών του. Όπως έγραψε πάνω στο κλιπ, χάρη σε αυτό το ταξίδι κατάφερε να δει από κοντά το «παιδικό της είδωλο».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα