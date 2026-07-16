Η Έλενα Τσαγκρινού ταξίδεψε στο Μιλάνο για συναυλία του Μπρούνο Μαρς και είδε το «παιδικό της είδωλο»
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Έλενα Τσαγκρινού Μπρούνο Μαρς Συναυλία Μιλάνο

Η Έλενα Τσαγκρινού ταξίδεψε στο Μιλάνο για συναυλία του Μπρούνο Μαρς και είδε το «παιδικό της είδωλο»

Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram

Η Έλενα Τσαγκρινού ταξίδεψε στο Μιλάνο για συναυλία του Μπρούνο Μαρς και είδε το «παιδικό της είδωλο»
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Στο Μιλάνο ταξίδεψε η Έλενα Τσαγκρινού μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς. 

Η τραγουδίστρια ανέβασε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας να απολαμβάνει την εμπειρία. Την ώρα που ο βραβευμένος με Grammy σταρ βρισκόταν πάνω στη σκηνή, παρουσιάζοντας τις επιτυχίες του, εκείνη τραγουδούσε και χόρευε στον ρυθμό των κομματιών του. Όπως έγραψε πάνω στο κλιπ, χάρη σε αυτό το ταξίδι κατάφερε να δει από κοντά το «παιδικό της είδωλο».

Δείτε το βίντεο 

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