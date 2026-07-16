Η συγκινητική ανάρτηση του Τζώνυ Θεοδωρίδη για τον Λορέντζο Καριέρε: Δυστυχώς μου την έκανες, δεν ξέρω γιατί όμως δεν μου το είπες ποτέ
Η συγκινητική ανάρτηση του Τζώνυ Θεοδωρίδη για τον Λορέντζο Καριέρε: Δυστυχώς μου την έκανες, δεν ξέρω γιατί όμως δεν μου το είπες ποτέ
Ο ηθοποιός αποχαιρέτισε τον γιο της Ματούλας - «Σ' αγαπώ πολύ», πρόσθεσε
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης για να αποχαιρετίσει τον Λορέντζο Καριέρε.
Ο γιος της Ματούλας, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 15 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα. Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία και δήλωσε πως θα ήθελε πολύ η απώλειά του να ήταν ένα ψέμα που κυκλοφόρησε στα media.
Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης έγραψε στην ανάρτησή του: «Ήθελα να μάθω ότι είναι ψέμα ρε αδερφέ μου... Δυστυχώς μου την έκανες. Δεν ξέρω γιατί όμως δεν μου το είπες ποτέ... Σ' αγαπώ πολύ, γεια».
Δείτε την ανάρτηση
Ο γιος της Ματούλας, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 15 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα. Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία και δήλωσε πως θα ήθελε πολύ η απώλειά του να ήταν ένα ψέμα που κυκλοφόρησε στα media.
Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης έγραψε στην ανάρτησή του: «Ήθελα να μάθω ότι είναι ψέμα ρε αδερφέ μου... Δυστυχώς μου την έκανες. Δεν ξέρω γιατί όμως δεν μου το είπες ποτέ... Σ' αγαπώ πολύ, γεια».
Δείτε την ανάρτηση
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