Οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ μετά την πρόκριση στον τελικό, κίνδυνος για βαριά καμπάνα από τη FIFA

Η Αργεντινή αναμένεται να μπει στο στόχαστρο της FIFA μετά την πρόκριση στον τελικό επί της Αγγλίας με 2-1 για το πανό που σήκωσαν οι ποδοσφαιριστές της - Το 2014 είχε τιμωρηθεί ξανά για αντίστοιχο πανό – Η διαμάχη για τα Νησιά Φόκλαντ, γνωστά στην Αργεντινή ως Μαλβίνες, κρατά εδώ και δεκαετίες