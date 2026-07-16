Δρυμιώτης στο protothema: Θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%, οι δημοσκοπήσεις υποτιμούν τη ΝΔ

Ο εκλογικός αναλυτής αναφέρθηκε και στα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, εκτιμώντας ότι οι εκλογικές του δυνατότητες είναι περιορισμένες. «Ο Σαμαράς το μάξιμουμ που μπορεί να πάρει είναι 4% - 5%», είπε, προβλέποντας ότι στις επαναληπτικές εκλογές θα κινηθεί χαμηλότερα. Παράλληλα προειδοποίησε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τις δεύτερες κάλπες, σημειώνοντας πως ένα σχήμα με κοινοβουλευτική πλειοψηφία 180 βουλευτών θα μπορούσε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, οδηγώντας -όπως είπε- τη χώρα σε «περιπέτειες».Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε ότι θα έχει την τύχη του Κασσελάκη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πολιτική φθορά θα έρθει με την πάροδο του χρόνου.