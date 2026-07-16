Δρυμιώτης στο protothema: Θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%, οι δημοσκοπήσεις υποτιμούν τη ΝΔ
Δρυμιώτης στο protothema: Θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%, οι δημοσκοπήσεις υποτιμούν τη ΝΔ
Ο εκλογικός αναλυτής εξαπέλυσε πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τον οποίο είπε ότι δεν θα αγόραζε «ούτε μεταχειρισμένο», ενώ προέβλεψε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έχει την τύχη του Κασσελάκη»
Την εκτίμηση ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν την πραγματική δυναμική της Νέας Δημοκρατίας διατύπωσε ο εκλογικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης στον Γιώργο Ευγενίδη και την εκπομπή Direct, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ προέβλεψε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έχει την τύχη του Κασσελάκη».
Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%», εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι οι σημερινές δημοσκοπήσεις υπερεκτιμούν την απήχηση του πρώην πρωθυπουργού. «Ο κόσμος αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις εκφράζεται χαλαρότερα. Υποεκτιμούν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούν τον Τσίπρα. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, μελετώντας τις δημοσκοπήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Δρυμιώτης εξήγησε ότι αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο καταγραφής τάσεων και όχι ως πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος, υπενθυμίζοντας τι συνέβη στις εκλογές του 2023.
«Πήρα τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν το 2023. Το μικρότερο ποσοστό που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9%, ενώ το αποτέλεσμα ήταν 40,8%», είπε. Όπως σημείωσε, ο ελληνικός λαός συχνά αποφασίζει διαφορετικά την ώρα της κάλπης.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι, παρότι η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, οι περισσότεροι εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό. «Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια, οι άνθρωποι λένε ότι προτιμάμε τον Μητσοτάκη από οποιονδήποτε άλλο», είπε, προσθέτοντας ότι «αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ο κόσμος θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα ψηφίσει τον Μητσοτάκη. Καλύτερος ο διάβολος που ξέρεις παρά αυτός που δεν ξέρεις».
Ο Ανδρέας Δρυμιώτης άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο εξαιτίας λανθασμένων πολιτικών επιλογών. «Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται χάλια γιατί έχει κάνει τόσες γκάφες», είπε, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στάση του απέναντι στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
«Είναι δυνατόν να μην ψηφίσουν την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα; Ο Στουρνάρας κράτησε την Ελλάδα όρθια κι εσύ έρχεσαι τώρα και ψηφίζεις "παρών". Αυτό δεν είναι λάθος;», σχολίασε. Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ειδικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Ας πάρουμε ένα σενάριο. Γίνονται οι εκλογές και ο Ανδρουλάκης φτάνει στο 15%. Πόσες φορές πρέπει να χάσει για να παραιτηθεί;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει: «Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας, πώς θα τον εμπιστευτείς για να σε κυβερνήσει; Εγώ δεν αγοράζω ούτε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από αυτούς».
Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%», εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι οι σημερινές δημοσκοπήσεις υπερεκτιμούν την απήχηση του πρώην πρωθυπουργού. «Ο κόσμος αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις εκφράζεται χαλαρότερα. Υποεκτιμούν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούν τον Τσίπρα. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, μελετώντας τις δημοσκοπήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Δρυμιώτης εξήγησε ότι αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο καταγραφής τάσεων και όχι ως πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος, υπενθυμίζοντας τι συνέβη στις εκλογές του 2023.
«Πήρα τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν το 2023. Το μικρότερο ποσοστό που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9%, ενώ το αποτέλεσμα ήταν 40,8%», είπε. Όπως σημείωσε, ο ελληνικός λαός συχνά αποφασίζει διαφορετικά την ώρα της κάλπης.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι, παρότι η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, οι περισσότεροι εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό. «Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια, οι άνθρωποι λένε ότι προτιμάμε τον Μητσοτάκη από οποιονδήποτε άλλο», είπε, προσθέτοντας ότι «αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ο κόσμος θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα ψηφίσει τον Μητσοτάκη. Καλύτερος ο διάβολος που ξέρεις παρά αυτός που δεν ξέρεις».
Ο Ανδρέας Δρυμιώτης άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο εξαιτίας λανθασμένων πολιτικών επιλογών. «Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται χάλια γιατί έχει κάνει τόσες γκάφες», είπε, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στάση του απέναντι στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
«Είναι δυνατόν να μην ψηφίσουν την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα; Ο Στουρνάρας κράτησε την Ελλάδα όρθια κι εσύ έρχεσαι τώρα και ψηφίζεις "παρών". Αυτό δεν είναι λάθος;», σχολίασε. Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ειδικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Ας πάρουμε ένα σενάριο. Γίνονται οι εκλογές και ο Ανδρουλάκης φτάνει στο 15%. Πόσες φορές πρέπει να χάσει για να παραιτηθεί;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει: «Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας, πώς θα τον εμπιστευτείς για να σε κυβερνήσει; Εγώ δεν αγοράζω ούτε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από αυτούς».
Ο εκλογικός αναλυτής αναφέρθηκε και στα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, εκτιμώντας ότι οι εκλογικές του δυνατότητες είναι περιορισμένες. «Ο Σαμαράς το μάξιμουμ που μπορεί να πάρει είναι 4% - 5%», είπε, προβλέποντας ότι στις επαναληπτικές εκλογές θα κινηθεί χαμηλότερα. Παράλληλα προειδοποίησε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τις δεύτερες κάλπες, σημειώνοντας πως ένα σχήμα με κοινοβουλευτική πλειοψηφία 180 βουλευτών θα μπορούσε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, οδηγώντας -όπως είπε- τη χώρα σε «περιπέτειες».
Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε ότι θα έχει την τύχη του Κασσελάκη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πολιτική φθορά θα έρθει με την πάροδο του χρόνου.
Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε ότι θα έχει την τύχη του Κασσελάκη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πολιτική φθορά θα έρθει με την πάροδο του χρόνου.
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