Συγκίνηση: Ο ελληνικός στρατός παρελαύνει μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου για πρώτη φορά από το 1919, βίντεο και φωτογραφίες
Συγκίνηση: Ο ελληνικός στρατός παρελαύνει μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου για πρώτη φορά από το 1919, βίντεο και φωτογραφίες
Ελληνικά Rafale πέταξαν σε σχηματισμό στον ουρανό του Παρισιού στα πλαίσια της εκδήλωσης - Ελληνικά στρατεύματα στο Παρίσι, 107 χρόνια μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου το 1919
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα να παρελαύνουν στα Ηλύσια Πεδία, με το μήνυμα της ενότητας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας να κυριάρχησε στις φετινές εκδηλώσεις. Ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε ήταν, όταν ένα μέρος του ελληνικού στρατού παρήλασε μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου, στην πόλη του φωτός, ακριβώς 107 χρόνια μετά από τη νικητήρια παρέλαση μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στις 14 Ιουλίου το 1919.
Ένστολοι με τουφέκια και ξιφολόγχες στο χέρι παρήλασαν με απόλυτο συγχρονισμό ακολουθώντας τον σημαιοφόρο που κρατούσε ψηλά την ελληνική σημαία. Συμμετείχε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών, με τρεις Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες. Η εικόνα αυτή θύμισε το σκηνικό που σημειώθηκε σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο πριν από 117 χρόνια.
Ανάμεσα στα μαχητικά αεροσκάφη που πέταξαν στον ουρανό της Γαλλίας στα πλαίσια της εκδήλωσης ξεχώρισαν και τα ελληνικά Rafale, τα οποία βρίσκονταν σε σχηματισμό.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και 24 Ευρωπαίων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.
Ένστολοι με τουφέκια και ξιφολόγχες στο χέρι παρήλασαν με απόλυτο συγχρονισμό ακολουθώντας τον σημαιοφόρο που κρατούσε ψηλά την ελληνική σημαία. Συμμετείχε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών, με τρεις Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες. Η εικόνα αυτή θύμισε το σκηνικό που σημειώθηκε σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο πριν από 117 χρόνια.
Ανάμεσα στα μαχητικά αεροσκάφη που πέταξαν στον ουρανό της Γαλλίας στα πλαίσια της εκδήλωσης ξεχώρισαν και τα ελληνικά Rafale, τα οποία βρίσκονταν σε σχηματισμό.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και 24 Ευρωπαίων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.
Η φετινή παρέλαση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν προήδρευσε για τελευταία φορά της εθνικής εορτής ως Πρόεδρος της Γαλλίας, πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης και τελευταίας συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας του το 2027.
Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης η φετινή παρέλαση ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές παρελάσεις των τελευταίων ετών, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Σμήνη αεροσκαφών, στρατιωτικά οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ένα ειδικό αφιέρωμα στα 400 χρόνια του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες πολίτες κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.
Αναλυτικότερα, η φετινή παρέλαση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή περίπου 6.700 πεζών στρατιωτών, 98 αεροσκαφών, 31 ελικοπτέρων και 315 στρατιωτικών οχημάτων. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, στόχος ήταν να αναδειχθεί ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας, η στρατηγική της αυτονομία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.
Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης η φετινή παρέλαση ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές παρελάσεις των τελευταίων ετών, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Σμήνη αεροσκαφών, στρατιωτικά οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ένα ειδικό αφιέρωμα στα 400 χρόνια του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες πολίτες κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.
Αναλυτικότερα, η φετινή παρέλαση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή περίπου 6.700 πεζών στρατιωτών, 98 αεροσκαφών, 31 ελικοπτέρων και 315 στρατιωτικών οχημάτων. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, στόχος ήταν να αναδειχθεί ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας, η στρατηγική της αυτονομία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.
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