Συγκίνηση: Ο ελληνικός στρατός παρελαύνει μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου για πρώτη φορά από το 1919, βίντεο και φωτογραφίες

Η φετινή παρέλαση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν προήδρευσε για τελευταία φορά της εθνικής εορτής ως Πρόεδρος της Γαλλίας, πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης και τελευταίας συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας του το 2027.Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης η φετινή παρέλαση ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές παρελάσεις των τελευταίων ετών, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.Σμήνη αεροσκαφών, στρατιωτικά οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ένα ειδικό αφιέρωμα στα 400 χρόνια του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες πολίτες κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.Αναλυτικότερα, η φετινή παρέλαση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή περίπου 6.700 πεζών στρατιωτών, 98 αεροσκαφών, 31 ελικοπτέρων και 315 στρατιωτικών οχημάτων. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, στόχος ήταν να αναδειχθεί ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας, η στρατηγική της αυτονομία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.