Διεθνές βραβείο καινοτομίας σε Έλληνα πολιτικό μηχανικό από την Πριγκίπισσα Άννα
Διεθνές βραβείο καινοτομίας σε Έλληνα πολιτικό μηχανικό από την Πριγκίπισσα Άννα
Ο Φραγκίσκος Καναβάρης ανέπτυξε τεχνολογία που μετατρέπει απόβλητα εκσκαφών σε «πράσινα» δομικά υλικά - Πρόκειται για τον πρώτο Έλληνα που λαμβάνει αυτή διεθνή διάκριση
Μια σπουδαία διεθνή διάκριση απέσπασε ο Έλληνας διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός και ερευνητής Φραγκίσκος Καναβάρης, ο οποίος τιμήθηκε με διεθνές βραβείο καινοτομίας από τη Βασιλική Εταιρεία Μηχανικών της Μεγάλης Βρετανίας στο Λονδίνο. Το βραβείο μάλιστα απένειμε η Πριγκίπισσα Άννα αδελφή του Βασιλιά Καρόλου.
Ο Φραγκίσκος Καναβάρης ηγήθηκε της ομάδας όπου έπειτα από 7 και πλέον χρόνια μελέτης και έρευνας ανέπτυξε μια μέθοδο η οποία μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι υποδομές του μέλλοντος: έτσι μη αξιοποιήσιμα προϊόντα εκσκαφών και εξορύξεων, τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν απόβλητα μετατρέπονται σε πρώτη ύλη για την παραγωγή σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Σύμφωνα με τον Dr Καναβάρη σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο τόνοι τέτοιων υλικών παραμένουν αναξιοποίητοι. Η νέα αυτή μέθοδος πλέον δίνει τη δυνατότητα να επανενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία, μειώνοντας τόσο τα απόβλητα όσο και την ανάγκη χρήσης τσιμέντου, η παραγωγή του οποίου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ρύπους παγκοσμίως.
Η καινοτομία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου High Speed 2 στη Μεγάλη Βρετανία, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στην Ευρώπη. Μέσω ειδικής επεξεργασίας, οι άργιλοι των εκσκαφών μετατρέπονται σε ενεργό υλικό που μπορεί να αντικαταστήσει έως και το 70% του τσιμέντου σε συγκεκριμένες εφαρμογές, οδηγώντας σε μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του σκυροδέματος έως και κατά 60%.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα οφέλη σύμφωνα με τον Dr Καναβάρη δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά. Στο έργο αυτό για παράδειγμα εκτιμάται ότι η τεχνολογία μπορεί να εξοικονομήσει δυνητικά περισσότερους από 400.000 τόνους CO₂ και περίπου 150 εκατομμύρια λίρες μέσω της αποφυγής ταφής υλικών, της μείωσης μεταφορών και της παραγωγής πιο βιώσιμων δομικών υλικών.
Παράλληλα, η πρωτοβουλία δημιούργησε ένα νέο επιστημονικό και βιομηχανικό πεδίο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με νέες ερευνητικές δραστηριότητες που επεκτείνονται πλέον σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη η τεχνολογία εφαρμόζεται σε έργα υποδομών στο Λονδίνο και επεκτείνεται πιλοτικά σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Δανία, οι ΗΠΑ, ενώ έχει αναπτυχθεί πρωτόκολλο εφαρμογής για έργα υποδομών σε όλο τον κόσμο.
Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζουν οι δυνατότητες αξιοποίησης της μεθόδου σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική.
Ο Φραγκίσκος Καναβάρης συνέβαλε στην αρχική ιδέα, οργάνωσε τα πολυετή ερευνητικά προγράμματα και ηγήθηκε της προσπάθειας που οδήγησε την τεχνολογία από το εργαστήριο στην πράξη. Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε Έλληνα μηχανικό.
Ο Φραγκίσκος Καναβάρης ηγήθηκε της ομάδας όπου έπειτα από 7 και πλέον χρόνια μελέτης και έρευνας ανέπτυξε μια μέθοδο η οποία μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι υποδομές του μέλλοντος: έτσι μη αξιοποιήσιμα προϊόντα εκσκαφών και εξορύξεων, τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν απόβλητα μετατρέπονται σε πρώτη ύλη για την παραγωγή σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Σύμφωνα με τον Dr Καναβάρη σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο τόνοι τέτοιων υλικών παραμένουν αναξιοποίητοι. Η νέα αυτή μέθοδος πλέον δίνει τη δυνατότητα να επανενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία, μειώνοντας τόσο τα απόβλητα όσο και την ανάγκη χρήσης τσιμέντου, η παραγωγή του οποίου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ρύπους παγκοσμίως.
Η καινοτομία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου High Speed 2 στη Μεγάλη Βρετανία, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στην Ευρώπη. Μέσω ειδικής επεξεργασίας, οι άργιλοι των εκσκαφών μετατρέπονται σε ενεργό υλικό που μπορεί να αντικαταστήσει έως και το 70% του τσιμέντου σε συγκεκριμένες εφαρμογές, οδηγώντας σε μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του σκυροδέματος έως και κατά 60%.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα οφέλη σύμφωνα με τον Dr Καναβάρη δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά. Στο έργο αυτό για παράδειγμα εκτιμάται ότι η τεχνολογία μπορεί να εξοικονομήσει δυνητικά περισσότερους από 400.000 τόνους CO₂ και περίπου 150 εκατομμύρια λίρες μέσω της αποφυγής ταφής υλικών, της μείωσης μεταφορών και της παραγωγής πιο βιώσιμων δομικών υλικών.
Παράλληλα, η πρωτοβουλία δημιούργησε ένα νέο επιστημονικό και βιομηχανικό πεδίο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με νέες ερευνητικές δραστηριότητες που επεκτείνονται πλέον σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη η τεχνολογία εφαρμόζεται σε έργα υποδομών στο Λονδίνο και επεκτείνεται πιλοτικά σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Δανία, οι ΗΠΑ, ενώ έχει αναπτυχθεί πρωτόκολλο εφαρμογής για έργα υποδομών σε όλο τον κόσμο.
Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζουν οι δυνατότητες αξιοποίησης της μεθόδου σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική.
Ο Φραγκίσκος Καναβάρης συνέβαλε στην αρχική ιδέα, οργάνωσε τα πολυετή ερευνητικά προγράμματα και ηγήθηκε της προσπάθειας που οδήγησε την τεχνολογία από το εργαστήριο στην πράξη. Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε Έλληνα μηχανικό.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που κατακτά μία τέτοια διάκριση αφού το 2022 μόλις στα 32 του χρόνια βραβεύτηκε από τη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου με το βραβείου του Μηχανικού της Χρονιάς. Και τότε μάλιστα ήταν ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε να λάβει τέτοια διάκριση από τη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου.
«Τέτοιου είδους διακρίσεις μας υπενθυμίζουν πως η συνέπεια στο όραμα και στη δημιουργικότητα μπορούν να ανταμειφθούν στις κατάλληλες συνθήκες. Αυτό συμπεριλαμβάνει λιγότερο την αυτή καθ’αυτή απονομή βραβείων και πολύ περισσότερο τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν καινοτόμες τεχνολογίες στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών τοπίων του πλανήτη μας», λέει μιλώντας στο protothema.gr o Φραγκίσκος Καναβάρης και προσθέτει: «Η συγκεκριμένη διάκριση είναι απόρροια αρκετών ετών αδιάκοπης ομαδικής προσπάθειας και ευελπιστώ να λειτουργήσει ως κίνητρο και για άλλους, ιδιαιτέρως νέους, μηχανικούς και επιστήμονες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, που γνωρίζω πως καταβάλουν αξιέπαινες προσπάθειες, να συνεχίσουν να συμβάλλουν δημιουργικά στους αντίστοιχους κλάδους τους».
Φωτογραφίες: Mark Witter
«Τέτοιου είδους διακρίσεις μας υπενθυμίζουν πως η συνέπεια στο όραμα και στη δημιουργικότητα μπορούν να ανταμειφθούν στις κατάλληλες συνθήκες. Αυτό συμπεριλαμβάνει λιγότερο την αυτή καθ’αυτή απονομή βραβείων και πολύ περισσότερο τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν καινοτόμες τεχνολογίες στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών τοπίων του πλανήτη μας», λέει μιλώντας στο protothema.gr o Φραγκίσκος Καναβάρης και προσθέτει: «Η συγκεκριμένη διάκριση είναι απόρροια αρκετών ετών αδιάκοπης ομαδικής προσπάθειας και ευελπιστώ να λειτουργήσει ως κίνητρο και για άλλους, ιδιαιτέρως νέους, μηχανικούς και επιστήμονες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, που γνωρίζω πως καταβάλουν αξιέπαινες προσπάθειες, να συνεχίσουν να συμβάλλουν δημιουργικά στους αντίστοιχους κλάδους τους».
Φωτογραφίες: Mark Witter
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