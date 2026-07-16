Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαίρη Χρονοπούλου: Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ
Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαίρη Χρονοπούλου: Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ
Με ασύγκριτη αυτοπεποίθηση και μαγκιά, δεν περιορίστηκε σε ένα είδος, αλλά ξεδίπλωσε όλες τις αποχρώσεις της υποκριτικής της με ωριμότητα και φινέτσα, αναφέρεται για την αείμνηστη ηθοποιό
Σαν σήμερα, το 1933, γεννήθηκε η Μαίρη Χρονοπούλου και η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη της αείμνηστης ηθοποιού με ένα αφιερωματικό βίντεο.
Πρόκειται για μία συρραφή σκηνών από ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Άλκη Κούρκουλου, του Λάκη Κομνηνού, του Βαγγέλη Σειληνού. Στην ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram γίνεται λόγος για μία ηθοποιό με «ασύγκριτη αυτοπεποίθηση και μαγκιά» που δεν εγκλωβίστηκε σε ένα συγκεκριμένο είδος, αλλά ξεδίπλωσε τις υποκριτικές της δυνατότητες σε δράματα και μιούζικαλ.
«Από τα πιο λαμπερά μιούζικαλ μέχρι τα πιο σκοτεινά δράματα, η Μαίρη Χρονοπούλου υποδύθηκε περίτεχνα ρόλους εντελώς διαφορετικούς, τολμηρούς και διαχρονικούς. Με ασύγκριτη αυτοπεποίθηση και μαγκιά, δεν περιορίστηκε σε ένα είδος αλλά ξεδίπλωσε όλες τις αποχρώσεις της υποκριτικής της με ωριμότητα και φινέτσα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933 και τη θυμόμαστε μέσα από στιγμές της στη Φίνος Φιλμ», αναφέρεται για τη Μαίρη Χρονοπούλου.
Δείτε το βίντεο
Πρόκειται για μία συρραφή σκηνών από ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Άλκη Κούρκουλου, του Λάκη Κομνηνού, του Βαγγέλη Σειληνού. Στην ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram γίνεται λόγος για μία ηθοποιό με «ασύγκριτη αυτοπεποίθηση και μαγκιά» που δεν εγκλωβίστηκε σε ένα συγκεκριμένο είδος, αλλά ξεδίπλωσε τις υποκριτικές της δυνατότητες σε δράματα και μιούζικαλ.
«Από τα πιο λαμπερά μιούζικαλ μέχρι τα πιο σκοτεινά δράματα, η Μαίρη Χρονοπούλου υποδύθηκε περίτεχνα ρόλους εντελώς διαφορετικούς, τολμηρούς και διαχρονικούς. Με ασύγκριτη αυτοπεποίθηση και μαγκιά, δεν περιορίστηκε σε ένα είδος αλλά ξεδίπλωσε όλες τις αποχρώσεις της υποκριτικής της με ωριμότητα και φινέτσα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933 και τη θυμόμαστε μέσα από στιγμές της στη Φίνος Φιλμ», αναφέρεται για τη Μαίρη Χρονοπούλου.
Δείτε το βίντεο
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