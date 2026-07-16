Επικό βίντεο: Το καστ της «Οδύσσειας» απαγγέλλει Όμηρο σε δακτυλικό εξάμετρο μέσα σε ένα λεπτό
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Οδύσσεια Ματ Ντέιμον Αν Χάθαγουεϊ τομ χόλαντ Σαρλίζ Θερόν Ρόμπερτ Πάτινσον Ζεντάγια Κρίστοφερ Νόλαν

Επικό βίντεο: Το καστ της «Οδύσσειας» απαγγέλλει Όμηρο σε δακτυλικό εξάμετρο μέσα σε ένα λεπτό

Το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα συμπυκνώνεται σε 60 μόλις δευτερόλεπτα με τους πρωταγωνιστές σε ρόλο... ποιητών

Επικό βίντεο: Το καστ της «Οδύσσειας» απαγγέλλει Όμηρο σε δακτυλικό εξάμετρο μέσα σε ένα λεπτό
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Το λαμπερό καστ της «Οδύσσειας» συμπύκνωσε το ομηρικό έπος σε ένα μόλις λεπτό, τηρώντας μάλιστα το δακτυλικό εξάμετρο. Με την επική ταινία, δια χειρός Κρίστοφερ Νόλαν, να έχει κυκλοφορήσει επισήμως στους κινηματογράφους, οι θεατές που περίμεναν με αγωνία το κινηματογραφικό υπερθέαμα μπορούν πλέον να πάρουν μια εξαιρετικά σύντομη πρώτη εικόνα.

Οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόνγκο και Τζον Μπέρνταλ παρουσίασαν το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα σε δακτυλικό δεκαπεντασύλλαβο, το κατ' εξοχήν μέτρο των στίχων της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης.

Η σύντομη αφήγηση αναφέρεται στην αναμέτρηση του Οδυσσέα με μυθικά πλάσματα, στα ταξίδια, στις μάχες και στις δοκιμασίες του, όλα συμπυκνωμένα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα.

Δείτε το βίντεο


Το ευφάνταστο βίντεο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια ενότητας της εκπομπής «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Η εντυπωσιακή διαφημιστική καμπάνια της ταινίας κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο «The Tonight Show». Ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, έκανε την αρχή ως καλεσμένος της εκπομπής τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Την Τρίτη ακολούθησε ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον περιπλανώμενο βασιλιά Οδυσσέα.

Η Ζεντάγια, που αναλαμβάνει τον ρόλο της θεάς Αθηνάς, εμφανίστηκε την Τετάρτη, ενώ η Λουπίτα Νιόνγκο έχει προγραμματιστεί να δώσει το «παρών» την Πέμπτη. Η Νιόνγκο έχει μάλιστα διπλό ρόλο στην ταινία, καθώς υποδύεται τόσο την Ελένη της Τροίας όσο και την Κλυταιμνήστρα.

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια επική ταινία, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX 70 χιλιοστών. Η «Οδύσσεια» αφηγείται το ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο και την απεγνωσμένη προσπάθειά του να επανενωθεί με τη σύζυγό του και τον γιο τους.
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