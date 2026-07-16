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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυραύλους σε υποδομές, αναφορές για τραυματίες- Αντίποινα από την Τεχεράνη, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυραύλους σε υποδομές, αναφορές για τραυματίες- Αντίποινα από την Τεχεράνη, βίντεο

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πληροφορίες για επτά τραυματίες από πυραυλικό χτύπημα στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, ενώ επίθεση πραγματοποιείται σε υποδομές στην περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυραύλους σε υποδομές, αναφορές για τραυματίες- Αντίποινα από την Τεχεράνη, βίντεο
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Το αεροδρόμιο του Ιρανσάχρ στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ιράν χτύπησαν με πυραύλους οι Αμερικανοί, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης και μια γέφυρα κοντά στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Νωρίτερα, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Αχβάζ και στην Μπουσέρ, στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή περιφερειάρχη της επαρχίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει απειλές ότι θα πλήξει όλες τις αμερικανικές υποδομές στην περιοχή.

Η γέφυρα που χτυπήθηκε βρίσκεται στον ποταμό Σουρ στο Κοχουρεστάν, αποκόπτωντας εντελώς έναν αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση το Μπαντάρ Αμπάς. Κάποιες πρώτες αναφορές μιλούν για πολίτες που κινούνταν στη γέφυρα την ώρα της επίθεσης, είναι όμως άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.



Η Αχβάζ είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις του νοτιοδυτικού Ιράν και βρίσκεται στην επαρχία Χουζεστάν, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατιωτικής κλιμάκωσης, καθώς έχουν αναφερθεί επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους της περιοχής.

Λίγο νωρίτερα, η κεντρική αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, το έκτο κατά σειρά μετά τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας των δύο χωρών.

Από τη μεριά του, ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε το Στενό του Ορμούζ «αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω αμερικανική κλιμάκωση.

Επιπλέον, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα πλήξει «όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή», εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά κρίσιμων ιρανικών εγκαταστάσεων.

Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Κατάρ

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου απώθησαν επίθεση με πυραύλους.

Νωρίτερα, ανταποκριτές του AFP ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη Ντόχα ενώ οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα στο οποίο τονιζόταν πως υπάρξει «απειλή ασφαλείας υψηλού επιπέδου» και τους παρότρυνε να φυλαχτούν.

Παράλληλα και ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε «επιθέσεις εχθρικών πυραύλων και drones» που απέδωσε στο Ιράν, ενώ ήχησαν για ακόμη μια νύχτα σειρήνες της αεράμυνας.
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