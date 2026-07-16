Πρόστιμο €6.300 σε 47χρονη στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά σκύλου σε κλουβί που περιόριζε την κίνησή του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πρόστιμο Σκύλος

Πρόστιμο €6.300 σε 47χρονη στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά σκύλου σε κλουβί που περιόριζε την κίνησή του

Στην 47χρονη βεβαιώθηκαν πρόστιμα για στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης, στέρηση βιβλιαρίου και για περιορισμό κίνησης ζώου

Πρόστιμο €6.300 σε 47χρονη στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά σκύλου σε κλουβί που περιόριζε την κίνησή του
Φανή Χαρίση
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Πρόστιμο  6.300 ευρώ επιβλήθηκε σε 47χρονη πoυ συνελήφθη από  αστυνομικούς του Α.Τ. Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, διότι κατελήφθη ξημερώματα χθες  στην περιοχή της Πολίχνης να μεταφέρει σε πλαστικό κλουβί, εντός καρότσας αγροτικού οχήματος, ένα σκυλί περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στοιχειώδη κίνησή του.

Στην 47χρονη βεβαιώθηκαν πρόστιμα για στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης, στέρηση βιβλιαρίου και για περιορισμό κίνησης ζώου.
Φανή Χαρίση
200 ΣΧΟΛΙΑ

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