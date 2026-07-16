Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Πρόστιμο €6.300 σε 47χρονη στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά σκύλου σε κλουβί που περιόριζε την κίνησή του
Πρόστιμο €6.300 σε 47χρονη στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά σκύλου σε κλουβί που περιόριζε την κίνησή του
Στην 47χρονη βεβαιώθηκαν πρόστιμα για στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης, στέρηση βιβλιαρίου και για περιορισμό κίνησης ζώου
Πρόστιμο 6.300 ευρώ επιβλήθηκε σε 47χρονη πoυ συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, διότι κατελήφθη ξημερώματα χθες στην περιοχή της Πολίχνης να μεταφέρει σε πλαστικό κλουβί, εντός καρότσας αγροτικού οχήματος, ένα σκυλί περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στοιχειώδη κίνησή του.
Στην 47χρονη βεβαιώθηκαν πρόστιμα για στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης, στέρηση βιβλιαρίου και για περιορισμό κίνησης ζώου.
Στην 47χρονη βεβαιώθηκαν πρόστιμα για στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης, στέρηση βιβλιαρίου και για περιορισμό κίνησης ζώου.
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