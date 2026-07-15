Μιχαηλίδου: Οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον Τσίπρα, εσείς δεν φοβάστε;
Μιχαηλίδου: Οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον Τσίπρα, εσείς δεν φοβάστε;
Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής θύμισε τη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι κακώς δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα
Φόβο θα πρέπει να έχουν για τον Αλέξη Τσίπρα οι πολίτες, σύμφωνα με την υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου.
Ερωτηθείσα στον ΣΚΑΪ αν η ΝΔ φοβάται τον πρώην πρωθυπουργό, η κυρία Μιχαηλίδου είπε «οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον κ. Τσίπρα γιατί μετά από όλα αυτά είπε κακώς που δεν κλείσαμε τις τράπεζες νωρίτερα. Εσείς δεν φοβάστε;»
Στην ερώτηση, δε, αν το κυβερνών κόμμα πιέζεται από τον Αντώνη Σαμαρά, η κυρία Μιχαηλίδου απάντησε «δεν ξέρω αν πιέζεται ο ίδιος και θέλει να κάνει κάποια κίνηση, πάντως εμείς πάμε για αυτοδυναμία».
«Επίσης για τα κλειστά πήγαμε τις αιτήσεις στις 31 Αυγούστου από 31 Ιουλίου ενώ το ποσοστό συνιδιοκτησίας το πήγαμε από το 50% στο 20%».
Όπως είπε «σήμερα έχουμε 64.000 βεβαιώσεις για το πρόγραμμα. Από αυτές οι 4.500 είναι για κλειστά σπίτια. Το προηγούμενο πρόγραμμα έδινε επιδότηση μέχρι 8.100 ευρώ, αυτό πηγαίνει μέχρι τα 36.000 ευρώ. Είναι ανοιχτό για όλους αλλά δίνουμε προτεραιότητα στα κλειστά σπίτια. Για τα ανοιχτά είναι οι αιτήσεις λήγουν στις 31 Ιουλίου για τα κλειστά μέχρι 31 Αυγούστου».
Η υπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έρχονται με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σε μια εβδομάδα για το στεγαστικό. «Η πρώτη αφορά την κοινωνική κατοικία σε ανενεργά στρατόπεδα ώστε με 3 κλειστά στρατόπεδα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα να ξεκινήσουμε με 2.000 κατοικίες και κοινωνικό μίσθωμα για ευάλωτα νοικοκυριά. Παράλληλα 8 νέες περιοχές μπαίνουν για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στο οποίο αυξάνεται στο 50% η προκαταβολή ενώ βγάλαμε από προϋπόθεση τη θέση εργασίας και δίνουμε 10.000 χωρίς κάποιος να πιάσει δουλειά».
Σύμφωνα με την κυρία Μιχαηλίδου η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα μετεγκατάστασης θα ανοίξει στα τέλη Αυγούστου.
Ερωτηθείσα στον ΣΚΑΪ αν η ΝΔ φοβάται τον πρώην πρωθυπουργό, η κυρία Μιχαηλίδου είπε «οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον κ. Τσίπρα γιατί μετά από όλα αυτά είπε κακώς που δεν κλείσαμε τις τράπεζες νωρίτερα. Εσείς δεν φοβάστε;»
Στην ερώτηση, δε, αν το κυβερνών κόμμα πιέζεται από τον Αντώνη Σαμαρά, η κυρία Μιχαηλίδου απάντησε «δεν ξέρω αν πιέζεται ο ίδιος και θέλει να κάνει κάποια κίνηση, πάντως εμείς πάμε για αυτοδυναμία».
Οι αλλαγές για τα κλειστά σπίτια στο «Ανακαινίζω»Η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε, επίσης, στις τρεις αλλαγές που έχουν γίνει για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» εξηγώντας ότι «η πρώτη φορά την αύξηση στις μεγαβατώρες κατανάλωσης ρεύματος ώστε κάποιο σπίτι να είναι κλειστό. Μέχρι χθες λέγαμε για 50 μεγαβατώρες, τώρα τη διπλασιάσαμε ώστε και με 100 να θεωρείται κλειστό».
«Επίσης για τα κλειστά πήγαμε τις αιτήσεις στις 31 Αυγούστου από 31 Ιουλίου ενώ το ποσοστό συνιδιοκτησίας το πήγαμε από το 50% στο 20%».
Όπως είπε «σήμερα έχουμε 64.000 βεβαιώσεις για το πρόγραμμα. Από αυτές οι 4.500 είναι για κλειστά σπίτια. Το προηγούμενο πρόγραμμα έδινε επιδότηση μέχρι 8.100 ευρώ, αυτό πηγαίνει μέχρι τα 36.000 ευρώ. Είναι ανοιχτό για όλους αλλά δίνουμε προτεραιότητα στα κλειστά σπίτια. Για τα ανοιχτά είναι οι αιτήσεις λήγουν στις 31 Ιουλίου για τα κλειστά μέχρι 31 Αυγούστου».
Η υπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έρχονται με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σε μια εβδομάδα για το στεγαστικό. «Η πρώτη αφορά την κοινωνική κατοικία σε ανενεργά στρατόπεδα ώστε με 3 κλειστά στρατόπεδα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα να ξεκινήσουμε με 2.000 κατοικίες και κοινωνικό μίσθωμα για ευάλωτα νοικοκυριά. Παράλληλα 8 νέες περιοχές μπαίνουν για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στο οποίο αυξάνεται στο 50% η προκαταβολή ενώ βγάλαμε από προϋπόθεση τη θέση εργασίας και δίνουμε 10.000 χωρίς κάποιος να πιάσει δουλειά».
Σύμφωνα με την κυρία Μιχαηλίδου η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα μετεγκατάστασης θα ανοίξει στα τέλη Αυγούστου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα