Μιχαηλίδου: Οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον Τσίπρα, εσείς δεν φοβάστε;

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής θύμισε τη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι κακώς δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα