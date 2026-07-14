Greece Sotheby’s: Ξεπερνά κάθε προηγούμενο η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα

Στα €6,11 δισ. η συνολική αξία της εκφρασμένης ζήτησης αγοραστών - Δομικός παράγοντας της αγοράς το καθεστώς Non-Dom - Οι Βρετανοί αντιπροσωπεύουν το 53% των συμφωνιών - Hot spot της ζήτησης η Αθηναϊκή Ριβιέρα