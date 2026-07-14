Greece Sotheby’s: Ξεπερνά κάθε προηγούμενο η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα
Greece Sotheby’s: Ξεπερνά κάθε προηγούμενο η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα
Στα €6,11 δισ. η συνολική αξία της εκφρασμένης ζήτησης αγοραστών - Δομικός παράγοντας της αγοράς το καθεστώς Non-Dom - Οι Βρετανοί αντιπροσωπεύουν το 53% των συμφωνιών - Hot spot της ζήτησης η Αθηναϊκή Ριβιέρα
Ο οίκος Greece Sotheby’s International Realty προχώρησε στη δημοσίευση της νέας έκδοσης του Market Report για το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο οποίο καταγράφονται τα επίπεδα ζήτησης ανά γεωγραφική περιοχή, οι τάσεις τιμολόγησης, η εθνική σύνθεση των αγοραστών, καθώς και η επίδραση της γεωπολιτικής αστάθειας στη διάρκεια της περιόδου. Η έκθεση βασίζεται σε καταγεγραμμένη αξία συναλλαγών που υπερβαίνει τα €650 εκατ. στην ιστορία του οίκου.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, δήλωσε: «Η ζήτηση επέστρεψε στη μακροχρόνια τροχιά της μετά την αναπόφευκτη προσαρμογή του 2025, και μάλιστα με σημαντικό περιθώριο. Οι αγοραστές που υποδεχόμαστε το 2026 είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, πιο θεσμικοί και πιο αποφασισμένοι από εκείνους που υποδεχόμασταν πριν από πέντε χρόνια. Ακόμη και ένα γεγονός τόσο σοβαρό όσο η σύγκρουση στο Ιράν απορροφήθηκε από την αγορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς να αλλάξει τη θεμελιώδη πορεία της ζήτησης. Το μήνυμα προς τους πωλητές είναι ξεκάθαρο: η ρεαλιστική τιμολόγηση αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας. Η αγορά έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να ανταμείβει τη διαφάνεια και να τιμωρεί την υπερτίμηση».
Η ζήτηση ξεπερνά τον μέσο όρο πενταετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η συνολική εκφρασμένη ζήτηση αγοραστών διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 στα €6,11 δισεκατομμύρια, ποσό που υπερβαίνει κατά 19% τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Η μέση αξία αιτήματος ζήτησης αυξήθηκε σε €5,89 εκατ. από €5,12 εκατ. πέρυσι, ενώ η διάμεση αξία ενισχύθηκε κατά 28%, φτάνοντας τα €2,95 εκατ. Το εύρημα επιβεβαιώνει ότι η επιβράδυνση που καταγράφηκε το 2025 αποτέλεσε προσωρινή προσαρμογή και όχι δομική μεταβολή της αγοράς.
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Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, δήλωσε: «Η ζήτηση επέστρεψε στη μακροχρόνια τροχιά της μετά την αναπόφευκτη προσαρμογή του 2025, και μάλιστα με σημαντικό περιθώριο. Οι αγοραστές που υποδεχόμαστε το 2026 είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, πιο θεσμικοί και πιο αποφασισμένοι από εκείνους που υποδεχόμασταν πριν από πέντε χρόνια. Ακόμη και ένα γεγονός τόσο σοβαρό όσο η σύγκρουση στο Ιράν απορροφήθηκε από την αγορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς να αλλάξει τη θεμελιώδη πορεία της ζήτησης. Το μήνυμα προς τους πωλητές είναι ξεκάθαρο: η ρεαλιστική τιμολόγηση αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας. Η αγορά έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να ανταμείβει τη διαφάνεια και να τιμωρεί την υπερτίμηση».
Η ζήτηση ξεπερνά τον μέσο όρο πενταετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η συνολική εκφρασμένη ζήτηση αγοραστών διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 στα €6,11 δισεκατομμύρια, ποσό που υπερβαίνει κατά 19% τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Η μέση αξία αιτήματος ζήτησης αυξήθηκε σε €5,89 εκατ. από €5,12 εκατ. πέρυσι, ενώ η διάμεση αξία ενισχύθηκε κατά 28%, φτάνοντας τα €2,95 εκατ. Το εύρημα επιβεβαιώνει ότι η επιβράδυνση που καταγράφηκε το 2025 αποτέλεσε προσωρινή προσαρμογή και όχι δομική μεταβολή της αγοράς.
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