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Με 10 εκατομμύρια δολάρια επικήρυξε τον Τραμπ η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ισλαμιστές Επικήρυξη Ιράκ Κασέμ Σουλεϊμανί

Με 10 εκατομμύρια δολάρια επικήρυξε τον Τραμπ η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ

Η αμοιβή αφορά τόσο τον φυσικό αυτουργόόσο και τους οργανωτές μιας επίθεσης εναντίον του Αμερικανού προέδρου

Με 10 εκατομμύρια δολάρια επικήρυξε τον Τραμπ η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ
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Η ισλαμιστική οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ (Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ στο Ιράκ) προσφέρει αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ ή για τη συνδρομή στην πραγματοποίηση μιας τέτοιας επίθεσης.

Κατά την οργάνωση, η επικήρυξη έρχεται σε αντίποινα για την αμερικανική αεροπορική επιδρομή του 2020, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο Ιρανός ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σολεϊμανί και ο Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις.

Η αμοιβή αφορά τόσο τον φυσικό αυτουργό μιας επίθεσης εναντίον του Αμερικανού προέδρου όσο και τους οργανωτές της.

Με 10 εκατομμύρια δολάρια επικήρυξε τον Τραμπ η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ


Στην ίδια την επικήρυξη, η οργάνωση καταδικάζει καταρχάς «την ηθική κατάρρευση της αμερικανικής κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπεί ο εγκληματίας Τραμπ, του οποίου η επιθετικότητα οδήγησε στο μαρτύριο των νικηφόρων διοικητών, Χατζ Κασέμ Σολεϊμανί και Χατζ Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις».

«Ο δολοφόνος τους δεν θα ξεφύγει από τη δικαιοσύνη, και η ντροπή θα τον καταδιώκει, καθώς και την κυβέρνησή του, για όσο ζουν», συνεχίζει.

Για την αμοιβή αναφέρει ότι «η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανακοινώνει χρηματική αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, που συγκεντρώθηκε από δωρεές των πιστών υποστηρικτών της και των νικηφόρων μελών της, για όποιον σκοτώσει τον εγκληματία Τραμπ ή όποιον συμβάλει, διευκολύνει ή κατευθύνει μια τέτοια επιχείρηση, είτε ως άτομο, ομάδα, οντότητα ή φορέας».

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«Ο εγκληματίας δεν θα βρει καταφύγιο από την οργή των έντιμων. Η εκδίκηση παραμένει η ιερή υπόσχεση των μουτζαχεντίν», καταλήγει μεταξύ άλλων.
7 ΣΧΟΛΙΑ

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