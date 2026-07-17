Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Μποτιλιάρισμα στην Εθνική στο ύψος της Κηφισιάς λόγω έργων
Μποτιλιάρισμα στην Εθνική στο ύψος της Κηφισιάς λόγω έργων
Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας
Με βήμα σημειωτόν κινούνται τα αυτοκίνητα στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος της Κηφισιάς, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο σημείο.
Ειδικότερα, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας από τη γέφυρα της Λυκόβρυσης ως τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Τα οχήματα κινούνται από τον παράδρομο μεταξύ αυτών των σημείων.
Δείτε ΕΔΩ live την κίνηση
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδικότερα, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας από τη γέφυρα της Λυκόβρυσης ως τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Τα οχήματα κινούνται από τον παράδρομο μεταξύ αυτών των σημείων.
Δείτε ΕΔΩ live την κίνηση
Δείτε φωτογραφίες:
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