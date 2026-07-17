Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: «Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια»
Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: «Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια»
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε σε εκδήλωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για την επάνοδο της πολιτικής τρομοκρατίας
Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις θυμάτων από τρομοκράτες και εξτρεμιστές, αναφέρθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο σε ειδικη διάσκεψη που οργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρμεντ για την επάνοδο της πολιτικής τρομοκρατίας με συμμετέχουσες 65 χώρες.
Στην παρέμβασή του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε: «Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Στη συνέχεια παρέθεσε και άλλα παραδείγματα:
«Βρίσκεστε εδώ επειδή για πέντε ημέρες τον χειμώνα έσβησαν τα φώτα στο Βερολίνο, το μεγαλύτερο μπλακ άουτ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκλήθηκε από επίθεση που άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μέσα στην παγωνιά και στοίχισε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας.
» Βρίσκεστε εδώ επειδή, έναν μήνα μετά το μπλακ άουτ, ένας 23χρονος Γάλλος υπέκυψε σε βαριά εγκεφαλικά τραύματα, ένας θάνατος σε δρόμο της Λυών από μια ομάδα ακροαριστερών κακοποιών.
» Βρίσκεστε εδώ επειδή οι ηγέτες σας μαχαιρώνονται και πυροβολούνται στους δρόμους, οι επιχειρήσεις σας βομβαρδίζονται, οι σιδηρόδρομοί σας υφίστανται σαμποτάζ, και η αστυνομία σας ξυλοκοπείται και καίγεται»
Ο Αμερικανός υπουργός κατέληξε λέγοντας:
«Αυτό το κακό είναι πραγματικό. Χειροτερεύει. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη απειλή. Το «America First» σημαίνει απόρριψη κάθε πολιτικής βίας».
Στην παρέμβασή του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε: «Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
🚨 Sec. Marco Rubio nailed it in front of global officials exposing far-left terrorism.— Trent Leisy (@realTrentLeisy) July 16, 2026
“You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned over 80% of her body in her own home in Greece. She died after a firebomb attack because her daughter dared to run for… pic.twitter.com/IMMou5ehpX
«Βρίσκεστε εδώ επειδή για πέντε ημέρες τον χειμώνα έσβησαν τα φώτα στο Βερολίνο, το μεγαλύτερο μπλακ άουτ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκλήθηκε από επίθεση που άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μέσα στην παγωνιά και στοίχισε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας.
» Βρίσκεστε εδώ επειδή, έναν μήνα μετά το μπλακ άουτ, ένας 23χρονος Γάλλος υπέκυψε σε βαριά εγκεφαλικά τραύματα, ένας θάνατος σε δρόμο της Λυών από μια ομάδα ακροαριστερών κακοποιών.
» Βρίσκεστε εδώ επειδή οι ηγέτες σας μαχαιρώνονται και πυροβολούνται στους δρόμους, οι επιχειρήσεις σας βομβαρδίζονται, οι σιδηρόδρομοί σας υφίστανται σαμποτάζ, και η αστυνομία σας ξυλοκοπείται και καίγεται»
Ο Αμερικανός υπουργός κατέληξε λέγοντας:
«Αυτό το κακό είναι πραγματικό. Χειροτερεύει. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη απειλή. Το «America First» σημαίνει απόρριψη κάθε πολιτικής βίας».
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