Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του στο Survivor
Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του στο Survivor
Ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης γνωστοποίησε την επιστροφή του μέσα από τα social media
Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Σταύρος Φλώρος δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια του Survivor.
Ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, στον οποίο δόθηκε το έπαθλο των 250.000 ευρώ, είχε τραυματιστεί, ενώ είχε πάει για ψαροντούφεκο σε παραλία του Άγιου Δομίνικου, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού. Ακολούθησε η μεταφορά του στο Μαΐάμι, όπου και έκανε την αρχή της αποκατάστασής του
Δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, ο Σταύρος Φλώρος αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι πλέον βρίσκεται στη χώρα. Σε αυτό, απαθανατίζεται χαμογελαστός, ενώ κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, στο αεροδρόμιο.
Δείτε την ανάρτηση
Ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, στον οποίο δόθηκε το έπαθλο των 250.000 ευρώ, είχε τραυματιστεί, ενώ είχε πάει για ψαροντούφεκο σε παραλία του Άγιου Δομίνικου, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού. Ακολούθησε η μεταφορά του στο Μαΐάμι, όπου και έκανε την αρχή της αποκατάστασής του
Δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, ο Σταύρος Φλώρος αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι πλέον βρίσκεται στη χώρα. Σε αυτό, απαθανατίζεται χαμογελαστός, ενώ κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, στο αεροδρόμιο.
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα