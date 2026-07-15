Τσαντάνης (Seanergy): Η πιο σημαντική ημέρα της επαγγελματικής μου ζωής – Η ελληνική ναυτιλία επιστρέφει στο ελληνικό Χρηματιστήριο

Ο επικεφαλής της Seanergy μετέτρεψε την τελετή εισαγωγής του πρώτου εταιρικού ομολόγου της εταιρείας στη Euronext Athens σε μια προσωπική αφήγηση για το όραμα, την επιμονή και τη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την ελληνική κεφαλαιαγορά