Τσαντάνης (Seanergy): Η πιο σημαντική ημέρα της επαγγελματικής μου ζωής – Η ελληνική ναυτιλία επιστρέφει στο ελληνικό Χρηματιστήριο
Τσαντάνης (Seanergy): Η πιο σημαντική ημέρα της επαγγελματικής μου ζωής – Η ελληνική ναυτιλία επιστρέφει στο ελληνικό Χρηματιστήριο
Ο επικεφαλής της Seanergy μετέτρεψε την τελετή εισαγωγής του πρώτου εταιρικού ομολόγου της εταιρείας στη Euronext Athens σε μια προσωπική αφήγηση για το όραμα, την επιμονή και τη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την ελληνική κεφαλαιαγορά
Με μια έντονα προσωπική και συγκινητική αναδρομή στην επαγγελματική του πορεία, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings, Σταμάτης Τσαντάνης, επέλεξε να σηματοδοτήσει τη νέα σελίδα που ανοίγει για την εταιρεία, αλλά και για τη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την ελληνική κεφαλαιαγορά. Κατά την τελετή εισαγωγής του πρώτου εταιρικού ομολόγου της Seanergy στο Euronext Athens, περιέγραψε την επιτυχημένη έκδοση όχι μόνο ως ένα σημαντικό χρηματοδοτικό βήμα για την εταιρεία, αλλά και ως την εκπλήρωση ενός προσωπικού στόχου που γεννήθηκε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, όταν έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στις κεφαλαιαγορές.
Αρχίζοντας την ομιλία του, γύρισε τον χρόνο πίσω στο καλοκαίρι του 1998, όταν εργαζόταν στην Alpha Finance. Όπως ανέφερε, ήδη από τότε υπήρχε η φιλοδοξία να δημιουργηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική ναυτιλία και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι προσπάθειες εκείνης της περιόδου δεν ευοδώθηκαν, καθώς οι συνθήκες δεν ήταν ακόμη ώριμες για την εισαγωγή ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική αγορά. Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, η ελληνική ναυτιλία στράφηκε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επιτυχημένες εισαγωγές ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών. Από το 2004, ο ίδιος πέρασε από τον ρόλο του συμβούλου σε εκείνον του επιχειρηματία, διατηρώντας όμως πάντα την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή η Αθήνα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε χρηματοδοτικό κέντρο για την ελληνική ναυτιλία.
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Αρχίζοντας την ομιλία του, γύρισε τον χρόνο πίσω στο καλοκαίρι του 1998, όταν εργαζόταν στην Alpha Finance. Όπως ανέφερε, ήδη από τότε υπήρχε η φιλοδοξία να δημιουργηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική ναυτιλία και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι προσπάθειες εκείνης της περιόδου δεν ευοδώθηκαν, καθώς οι συνθήκες δεν ήταν ακόμη ώριμες για την εισαγωγή ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική αγορά. Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, η ελληνική ναυτιλία στράφηκε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επιτυχημένες εισαγωγές ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών. Από το 2004, ο ίδιος πέρασε από τον ρόλο του συμβούλου σε εκείνον του επιχειρηματία, διατηρώντας όμως πάντα την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή η Αθήνα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε χρηματοδοτικό κέντρο για την ελληνική ναυτιλία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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