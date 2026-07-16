Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό

«Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλιότητες;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ και εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας





Μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της υπόθεσης.



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«Οι εννέα αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και τέσσερα ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα», σημείωσε.



Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει την παραίτηση τριών υπουργών για λόγους πολιτικής ευθιξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η Δικαιοσύνη.



«Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, άφησε ευθείες αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι «φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».



«Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας, που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό», κατέληξε ο πρωθυπουργός.







«H αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δις για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας - πιθανό η διαπραγμάτευση να κλείσει στην Ελληνική Προεδρία, το β΄ εξάμηνο του 2027, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027, οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη και για τις εθνικές προτεραιότητες και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά».



Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία



Σύμφωνα με πληροφορίες οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Μάξιμος Σενετάκης.



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Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο».



Συγκεκριμένα στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλειάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.



Όσον αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ασκεί δίωξη κατά:



Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά και σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις αρχειοθετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ , θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας «κυβέρνησης υποδίκων».Μιλώντας στη συνεδρίαση του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της υπόθεσης. Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.Όπως ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τις υποθέσεις για τους εννέα να έχουν πλέον αρχειοθετηθεί, ενώ τέσσερα ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.«Οι εννέα αποδεικνύονται απολύτως αθώοι», σημείωσε.Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει την παραίτηση τριών υπουργών για λόγους πολιτικής ευθιξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η Δικαιοσύνη.«Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”.», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότικαι επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, άφησε ευθείες αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι«Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας, που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό», κατέληξε ο πρωθυπουργός.Όσον αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό ο πρωθυπουργός σημείωσε:«H αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δις για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας - πιθανό η διαπραγμάτευση να κλείσει στην Ελληνική Προεδρία, το β΄ εξάμηνο του 2027, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την, οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη και για τις εθνικές προτεραιότητες και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά».Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ , ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος.Σύμφωνα με πληροφορίες οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο, η, οκαι οΚατά τις ίδιες πληροφορίες σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκώρου και του Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο».Συγκεκριμένα στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλειάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.Όσον αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ασκεί δίωξη κατά:

- του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε περιπτώσεις απιστίας,

- του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο περιπτώσεις απιστίας,

- και δύο πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι σύμφωνα με την ΕΡΡΟ «περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων».



Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις».