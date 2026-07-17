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Αμερικανοί πεζοναύτες ανέβηκαν σε πλοίο για την εφαρμογή του αποκλεισμού κατά του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Ιράν Πεζοναύτες

Αμερικανοί πεζοναύτες ανέβηκαν σε πλοίο για την εφαρμογή του αποκλεισμού κατά του Ιράν

Από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού έχουν ανακατευθυνθεί τρία πλοία ενώ εξουδετερώθηκε άλλο ένα, επισήμανε η CENTCOM

Αμερικανοί πεζοναύτες ανέβηκαν σε πλοίο για την εφαρμογή του αποκλεισμού κατά του Ιράν
Τον απολογισμό των δύο πρώτων ημερών από τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν κάνει σε ανάρτησή της η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), η οποία έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή της την Πέμπτη -και ενώ είναι σε εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις για έκτη συνεχόμενη ημέρα- η CENTCOM λέει ότι ως σήμερα έχει ανακατευθύνει τρία εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό και εξουδετέρωσε ένα πλοίο.

Πεζοναύτες, συνεχίζει η CENTCOM, επιβιβάστηκαν σε άλλο ένα πλοίο για έλεγχο.

Η ανάρτηση αναφέρει: «Πεζοναύτες των ΗΠΑ από την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών πραγματοποίησαν επιβίβαση ελέγχου στο φορτηγό M/T Wen Yao στον Κόλπο του Ομάν, στις 16 Ιουλίου.

Μέχρι σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό, έχουν θέσει εκτός λειτουργίας 1 πλοίο που δεν συμμορφώθηκε και έχουν επιβιβαστεί σε 1 πλοίο για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τον εν εξελίξει ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ και τα γύρω ύδατα παραμένουν ελεύθερα και ανοιχτά, με εξαίρεση τα πλοία που επιχειρούν να παραβιάσουν τον «ατσάλινο» αποκλεισμό των ΗΠΑ».

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