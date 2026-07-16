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Γυναίκα συνελήφθη για body shaming στην ανιψιά της στο Άργος Ορεστικό: Την αποκάλεσε «χοντρή»
Γυναίκα συνελήφθη για body shaming στην ανιψιά της στο Άργος Ορεστικό: Την αποκάλεσε «χοντρή»
Η μήνυση της νεαρής οδήγησε τη θεία της στο αυτόφωρο, καθώς η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά
Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Άργος Ορεστικό, έπειτα από καταγγελία της ανιψιάς της για φραστική επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, όταν οι δύο συγγενείς είχαν έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκειά της, η θεία φέρεται να αποκάλεσε την ανιψιά της «χοντρή», χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις που σχετίζονταν με τα σωματικά της χαρακτηριστικά.
Η νεαρή γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της θείας της. Την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, ενώ, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα, δόθηκε εντολή για την άμεση σύλληψη της καταγγελλόμενης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Οι αρχές έκριναν ότι οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν στη γυναίκα εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά (body shaming). Η συλληφθείσα κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, όταν οι δύο συγγενείς είχαν έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκειά της, η θεία φέρεται να αποκάλεσε την ανιψιά της «χοντρή», χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις που σχετίζονταν με τα σωματικά της χαρακτηριστικά.
Η νεαρή γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της θείας της. Την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, ενώ, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα, δόθηκε εντολή για την άμεση σύλληψη της καταγγελλόμενης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Οι αρχές έκριναν ότι οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν στη γυναίκα εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά (body shaming). Η συλληφθείσα κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.
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