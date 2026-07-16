Γιάννης Βαρδής: Ο πατέρας μου δημιουργούσε μόνος του τα τραγούδια του, ήταν το απόλυτο μυαλό στο να φτιάξει κάτι
Γιάννης Βαρδής: Ο πατέρας μου δημιουργούσε μόνος του τα τραγούδια του, ήταν το απόλυτο μυαλό στο να φτιάξει κάτι
Άρα, λεγόμενα του τύπου «τα φτιάξαμε μαζί» ή «ανταλλάσσαμε ιδέες» δεν υπάρχουν, να προσέχουμε λίγο τι λέμε ή πώς τα διατυπώνουμε, έγραψε σε μία ανάρτηση για τον Αντώνη Βαρδή, προχωρώντας σε διευκρινίσεις μετά από συνεντεύξεις που διάβασε
Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο που δημιουργούσε τα τραγούδια του ο πατέρας του θέλησε να δώσει ο Γιάννης Βαρδής.
Μετά από συνέντευξη καλλιτέχνη, τον οποίο ωστόσο δεν κατονόμασε και τις δηλώσεις «τα φτιάξαμε μαζί» και «ανταλλάσσαμε ιδέες», ο γιος του Αντώνη Βαρδή ξακαθάρισε πως ο αείμνηστος τραγουδιστής δεν δεχόταν παρεμβάσεις στη σύνθεση ή την ενορχήστρωση των έργων του. Αντιθέτως, στηρίζοταν αποκλειστικά στη δική του έμπνευση, έχοντας στο μυαλό του ολόκληρο το τραγούδι, πριν καν μπει στο στούντιο για την ηχογράφηση.
Μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook, ο Γιάννης Βαρδής έγραψε χαρακτηριστικά: «Επειδή διαβάζω διάφορες συνεντεύξεις, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ο πατέρας μου, όταν έφτιαχνε ένα τραγούδι, το δημιουργούσε μόνος του. Ήταν από την αρχή όλο δομημένο στο κεφάλι του. Ήταν το απόλυτο μυαλό στο να φτιάξει κάτι. Ήξερε, πριν μπει στο στούντιο, τι θα κάνει, πώς θα το ενορχηστρώσει, τι θα παίξουν οι μουσικοί, τι θα παίξουν οι σολίστες».
Ο τραγουδιστής τόνισε πως ο πατέρας του δεν ζητούσε γνώμες τρίτων για το έργο του. «Πάντα υπήρχε σεβασμός, αλλά στα τραγούδια του ήταν απόλυτος. Δεν ρωτούσε κανέναν, δεν έπαιρνε γνώμες. Αν του έλεγε κάποιος καλλιτέχνης ''δεν μ’ αρέσει αυτό το μέρος στο τραγούδι'', του έλεγε πως δεν αλλάζει και, αν δεν του άρεσε, μπορούσε να του γράψει άλλο τραγούδι», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, απέρριψε ισχυρισμούς ότι τα τραγούδια δημιουργούνταν από κοινού ή μέσα από ανταλλαγή ιδεών και κάλεσε όσους μιλούν δημόσια για τον πατέρα του να είναι προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, καθώς ο ίδιος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή για να απαντήσει. «Άρα, λοιπόν, λεγόμενα του τύπου ''τα φτιάξαμε μαζί'' ή ''ανταλλάσσαμε ιδέες'' δεν υπάρχουν. Όσοι τον έχουν ζήσει, όσοι δούλεψαν μαζί του, το ξέρουν πολύ καλά πόσο κάθετος ήταν. Καλό είναι, μιας και δεν είναι εδώ πλέον, να προσέχουμε λίγο τι λέμε ή πώς τα διατυπώνουμε», κατέληξε.
Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Βαρδή
Μετά από συνέντευξη καλλιτέχνη, τον οποίο ωστόσο δεν κατονόμασε και τις δηλώσεις «τα φτιάξαμε μαζί» και «ανταλλάσσαμε ιδέες», ο γιος του Αντώνη Βαρδή ξακαθάρισε πως ο αείμνηστος τραγουδιστής δεν δεχόταν παρεμβάσεις στη σύνθεση ή την ενορχήστρωση των έργων του. Αντιθέτως, στηρίζοταν αποκλειστικά στη δική του έμπνευση, έχοντας στο μυαλό του ολόκληρο το τραγούδι, πριν καν μπει στο στούντιο για την ηχογράφηση.
Μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook, ο Γιάννης Βαρδής έγραψε χαρακτηριστικά: «Επειδή διαβάζω διάφορες συνεντεύξεις, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ο πατέρας μου, όταν έφτιαχνε ένα τραγούδι, το δημιουργούσε μόνος του. Ήταν από την αρχή όλο δομημένο στο κεφάλι του. Ήταν το απόλυτο μυαλό στο να φτιάξει κάτι. Ήξερε, πριν μπει στο στούντιο, τι θα κάνει, πώς θα το ενορχηστρώσει, τι θα παίξουν οι μουσικοί, τι θα παίξουν οι σολίστες».
Ο τραγουδιστής τόνισε πως ο πατέρας του δεν ζητούσε γνώμες τρίτων για το έργο του. «Πάντα υπήρχε σεβασμός, αλλά στα τραγούδια του ήταν απόλυτος. Δεν ρωτούσε κανέναν, δεν έπαιρνε γνώμες. Αν του έλεγε κάποιος καλλιτέχνης ''δεν μ’ αρέσει αυτό το μέρος στο τραγούδι'', του έλεγε πως δεν αλλάζει και, αν δεν του άρεσε, μπορούσε να του γράψει άλλο τραγούδι», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, απέρριψε ισχυρισμούς ότι τα τραγούδια δημιουργούνταν από κοινού ή μέσα από ανταλλαγή ιδεών και κάλεσε όσους μιλούν δημόσια για τον πατέρα του να είναι προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, καθώς ο ίδιος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή για να απαντήσει. «Άρα, λοιπόν, λεγόμενα του τύπου ''τα φτιάξαμε μαζί'' ή ''ανταλλάσσαμε ιδέες'' δεν υπάρχουν. Όσοι τον έχουν ζήσει, όσοι δούλεψαν μαζί του, το ξέρουν πολύ καλά πόσο κάθετος ήταν. Καλό είναι, μιας και δεν είναι εδώ πλέον, να προσέχουμε λίγο τι λέμε ή πώς τα διατυπώνουμε», κατέληξε.
Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Βαρδή
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