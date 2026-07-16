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Με την ταινία του Ντάνι Μπόιλ για τον Ρούπερτ Μέρντοχ ανοίγει αυλαία το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας
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Ρούπερτ Μέρντοχ Ντάνι Μπόιλ Φεστιβάλ Βενετίας

Με την ταινία του Ντάνι Μπόιλ για τον Ρούπερτ Μέρντοχ ανοίγει αυλαία το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Ink» αφηγείται την ιστορία της αγοράς της The Sun από τον Μέρντοχ το 1969, την οποία μετέτρεψε στην εφημερίδα με τις περισσότερες πωλήσεις της Μεγάλης Βρετανίας

Με την ταινία του Ντάνι Μπόιλ για τον Ρούπερτ Μέρντοχ ανοίγει αυλαία το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας
Με μια ταινία σχετικά με την επανάσταση των βρετανικών ΜΜΕ από τον μεγιστάνα του Τύπου Ρούπερτ Μέρντοχ, με την υπογραφή του Ντάνι Μπόιλ, του σκηνοθέτη του «Trainspotting», θα ανοίξει η αυλαία της Μόστρα της Βενετίας, τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα το Φεστιβάλ.

Το «Ink» αφηγείται την ιστορία της αγοράς της ταμπλόιντ The Sun από τον Μέρντοχ το 1969, την οποία μετέτρεψε στην εφημερίδα με τις περισσότερες πωλήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, χάρη σε έναν συνδυασμό αθλητικής ειδησεογραφίας, θεμάτων σεξουαλικού περιεχομένου και μιας πολιτικής στροφής προς τα δεξιά.

Τον βαρόνο των ΜΜΕ, που γεννήθηκε στην Αυστραλία, ενσαρκώνει ο Γκάι Πιρς και τον ρόλο του αρχισυντάκτη του στη Sun, Λάρι Λαμπ, ερμηνεύει ο Τζακ Ο΄ Κόνελ.

Η δράση εκτυλίσσεται το 1969, «τη χρονιά που περπατήσαμε στη Σελήνη για πρώτη φορά και τη χρονιά όπου ο Ρούπερτ Μέρντοχ και ο Λάρι Λαμπ ξεκίνησαν μια εφημερίδα, η οποία θα άλλαζε τον κόσμο», λέει ο Μπόιλ, σε ένα κοινό δελτίο Τύπου με τη διεύθυνση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του σεναριογράφου Τζέιμς Γκράχαμ, θα προβληθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα κατά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στη Λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

Ο Μπόιλ έχει κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Slumdog Millionaire» και υπογράφει πολλές άλλες κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως το «28 ημέρες αργότερα» και τη συνέχειά του «28 χρόνια αργότερα». Έχει ήδη ασχοληθεί με μια άλλη σημαντική προσωπικότητα του επιχειρηματικού κόσμου με το «Steve Jobs», μια ταινία του 2015 αφιερωμένη στον ιδρυτή της Apple.

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