Η τελευταία σκηνή της Μάρως Κοντού στη Γη της Ελιάς: «Δεν είμαι καλά αλλά θα γίνω, εγώ τα ξεπερνάω εύκολα», έλεγε
Η τελευταία σκηνή της Μάρως Κοντού στη Γη της Ελιάς: «Δεν είμαι καλά αλλά θα γίνω, εγώ τα ξεπερνάω εύκολα», έλεγε
Η στιγμή που η τηλεοπτική Μαρία μάθαινε για το παρελθόν του συντρόφου της, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού της
Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού την Τετάρτη 15 Ιουλίου, με τον θάνατό της να σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.
Η ηθοποιός χάρισε μοναδικές στιγμές και ατάκες στο κοινό μέσα από τους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς της χαρακτήρες, με τελευταίο της ρόλο να είναι εκείνος της Μαρίας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
Το τελευταίο επεισόδιο που έπαιξε προβλήθηκε στις 7 Μαΐου και στην τελευταία της σκηνή η κόρη της Αθηνά, την οποία υποδύθηκε η Άντζελα Γκερέκου, και ο Τζον, που υποδύθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, προσπαθούσαν να την πείσουν να μείνει στη Μάνη μαζί τους, μετά τον θάνατο του συντρόφου της Ζακ, στο κρεβάτι του σπιτιού της.
«Δεν πάω πουθενά. Σας το έχω πει χίλιες φορές», τους έλεγε και ενώ εκείνοι της εξηγούσαν πως ήταν σε σοκ μετά απ' ότι συνέβη, η ίδια επέμενε: «Σιγά μην είμαι σε σοκ, εγώ τα ξεπερνάω εύκολα. Κλικ στο μυαλό είναι. Δεν είμαι καλά, αλλά θα γίνω».
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Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό της και η τηλεοπτική Μαρία ανέφερε στα αγγλικά: «Συγγνώμη, δεν μιλάω γαλλικά. Δεν θα μπορέσω να ταξιδέψω στο Βέλγιο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα συλλυπητήριά μου. Θα είμαστε σε επικοινωνία».
Τότε ενημερώθηκε πως ο αγαπημένος της την κορόιδευε, καθώς την προσκάλεσε η πρώην σύζυγός του - για την οποία δεν γνώριζε τίποτα- στην καύση του: «Ήταν η πρώην γυναίκα του Ζακ και θεώρησε υποχρέωσή της να με καλέσει στο Βέλγιο που θα γίνει η καύση του. Σου έχω και καλύτερο... Κάλεσε όλες τις πρώην του Ζακ», ανέφερε στην Αθηνά και στον Τζον, κλείνοντας με την ατάκα: «Θα με δει όπως δεν με έχει δει κανένας ως τώρα. Η πρώην γυναίκα λέει...».
Η ηθοποιός χάρισε μοναδικές στιγμές και ατάκες στο κοινό μέσα από τους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς της χαρακτήρες, με τελευταίο της ρόλο να είναι εκείνος της Μαρίας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
Το τελευταίο επεισόδιο που έπαιξε προβλήθηκε στις 7 Μαΐου και στην τελευταία της σκηνή η κόρη της Αθηνά, την οποία υποδύθηκε η Άντζελα Γκερέκου, και ο Τζον, που υποδύθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, προσπαθούσαν να την πείσουν να μείνει στη Μάνη μαζί τους, μετά τον θάνατο του συντρόφου της Ζακ, στο κρεβάτι του σπιτιού της.
«Δεν πάω πουθενά. Σας το έχω πει χίλιες φορές», τους έλεγε και ενώ εκείνοι της εξηγούσαν πως ήταν σε σοκ μετά απ' ότι συνέβη, η ίδια επέμενε: «Σιγά μην είμαι σε σοκ, εγώ τα ξεπερνάω εύκολα. Κλικ στο μυαλό είναι. Δεν είμαι καλά, αλλά θα γίνω».
Δείτε το βίντεο
Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό της και η τηλεοπτική Μαρία ανέφερε στα αγγλικά: «Συγγνώμη, δεν μιλάω γαλλικά. Δεν θα μπορέσω να ταξιδέψω στο Βέλγιο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα συλλυπητήριά μου. Θα είμαστε σε επικοινωνία».
Τότε ενημερώθηκε πως ο αγαπημένος της την κορόιδευε, καθώς την προσκάλεσε η πρώην σύζυγός του - για την οποία δεν γνώριζε τίποτα- στην καύση του: «Ήταν η πρώην γυναίκα του Ζακ και θεώρησε υποχρέωσή της να με καλέσει στο Βέλγιο που θα γίνει η καύση του. Σου έχω και καλύτερο... Κάλεσε όλες τις πρώην του Ζακ», ανέφερε στην Αθηνά και στον Τζον, κλείνοντας με την ατάκα: «Θα με δει όπως δεν με έχει δει κανένας ως τώρα. Η πρώην γυναίκα λέει...».
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