Μάρω Κοντού: Έχω ευχαριστηθεί τον έρωτα, τα έχω ζήσει όλα, έλεγε στην τελευταία της συνέντευξη
Μάρω Κοντού: Έχω ευχαριστηθεί τον έρωτα, τα έχω ζήσει όλα, έλεγε στην τελευταία της συνέντευξη
Έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει, είχε εξομολογηθεί σε τηλεοπτική εκπομπή πριν από μερικούς μήνες
Ο έρωτας ήταν ένα από τα θέματα για τα οποία είχε μιλήσει η Μάρω Κοντού στην τελευταία της συνέντευξη. Η σπουδαία ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, είχε εξομολογηθεί πως τον έζησε έντονα, απολαμβάνοντας όλες τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες πλευρές του. Παρόλα αυτά, δεν επιθυμούσε, όπως είχε πει, να ερωτευτεί ξανά.
«Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει. Δεν νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς 2, άντε 3, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό», είχε αναφέρει η Μάρω Κοντού σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», τον περασμένο Απρίλιο.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με την αείμνηστη ηθοποιό, ο έρωτας διαφέρει ανάλογα με την ηλικία που βιώνεται. Οι νέοι έχουν την ανάγκη, όπως είχε υποστηρίξει, να τον ζήσουν, ενώ με το πέρασμα του χρόνου το συναίσθημα αλλάζει μορφή. «Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία. Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δυο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει», είχε σημείωσει στη συνέχεια.
«Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει. Δεν νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς 2, άντε 3, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό», είχε αναφέρει η Μάρω Κοντού σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», τον περασμένο Απρίλιο.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με την αείμνηστη ηθοποιό, ο έρωτας διαφέρει ανάλογα με την ηλικία που βιώνεται. Οι νέοι έχουν την ανάγκη, όπως είχε υποστηρίξει, να τον ζήσουν, ενώ με το πέρασμα του χρόνου το συναίσθημα αλλάζει μορφή. «Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία. Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δυο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει», είχε σημείωσει στη συνέχεια.
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