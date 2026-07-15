Μάρω Κοντού: Η Ελενίτσα Κοκοβίκου ήταν Κυρία σε όλα της

Με τον Δημήτρη Χορν στην παράσταση «Ρομανσέρο»

Με τoν Μάνo Χατζιδάκι και τη Ρένα Βλαχoπoύλoυ την επoχή της «Οδoύ Ονείρων»

Με τον Λάμπρo Κωνσταντάρα η Μάρω Κoντoύ έπαιξε σε πoλλές ταινίες

Με τoν Γιώργo Σταυρίδη στην ταινία «Τα Κίτρινα Γάντια»

Με την Κατερίνα Γιουλάκη στην ταινία «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη»

Στoν πρώτo της γάμo με τoν Αριστείδη Καρύδη-Φουξ

Στον δεύτερο γάμο της με τον Γιώργο Δόξα

Οι οικογενειακές αντιδράσεις βεβαίως συνεχίστηκαν. Η ίδια αναφερόταν συχνά στις συνεντεύξεις της στα σκληρά λόγια που της είπε η γιαγιά της όταν έμαθε πως θα δουλέψει στο θέατρο: «Είπε ότι είμαι ένα πουτανάκι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια»Παρόλα αυτά δεν πτοήθηκε, συνέχισε. Πήρε το δίπλωμά της με «Άριστα» και βγήκε, δειλά – δειλά, στον επαγγελματικό στίβο. Είχε την τύχη να βρεθεί κατευθείαν στο πλευρό σπουδαίων ηθοποιών ανάμεσα στους οποίους ο Δημήτρης Μυράτ, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και οο οποίος πίστευε πολύ στο ταλέντο της. Εκείνος τής έδωσε το πρώτο μεγάλο ρόλο στο στο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ, μαζί του πήγε στη θρυλική «Οδό Ονείρων» τουόπου ερμήνευσε την υπέροχη «Μαύρη Φορντ».Κι έπειτα ήρθε ο κινηματογράφος…Η διαδρομή ξεκίνησε με τα «Κίτρινα γάντια», στο πλευρό του Σταυρίδη και συνεχίστηκε με 61 συνολικά ταινίες στις οποίες συνεργάστηκε με όλα σχεδόν τα μεγάλα ονόματα της μεγάλης οθόνης. «Ήταν υπέροχα έργα που δεν τα σνομπάρω καθόλου. Δεν σνομπάρω καθόλου ούτε Τσιφόρο-Βασιλειάδη, ούτε Γιαλαμά-Πρετεντέρη, ούτε Ψαθά. Κάναμε ουρές με αυτά. Ήμουν συνθιασάρχισσα άλλοτε με τον Κωνσταντάρα, άλλοτε με τον Βουτσά ή τον Κωνσταντίνου» έλεγε η ίδια με νόημα.Και στο θέατρο όμως η παρουσία της ήταν έντονη καθώς συμμετείχε σε 90 παραστάσεις.Με κάποια διαλείμματα, κυρίως κατά τις περιόδους που ασχολήθηκε με τα κοινά, ως βουλευτής της Ν.Δ και ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, η Μάρω Κοντού συνέχιζε να εργάζεται ως ηθοποιός μέχρι το τέλος της ζωής της, συμμετέχοντας σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Την αγαπούσε πολύ τη δουλειά της της έδινε ζωή, νόημα, ευχαρίστηση.Αν και υπήρξε, κατά γενική ομολογία, μια πολύ όμορφη γυναίκα, με πάρα πολλές κατακτήσεις, οι επιλογές συντρόφων που η ίδια έκανε δεν άντεξαν στον χρόνο.Μεγάλος της έρωτας υπήρξε ο διευθυντής φωτογραφίας της Φίνος Φιλμμε τον οποίο έκανε και τον πρώτο της γάμο: ««Ο άντρας μου δεν ήταν ούτε όμορφος, ούτε ψηλός, αλλά είχε αυτό το κάτι. Είχε χιούμορ, μόρφωση, τσαχπινιά, παιχνιδιάρης, ήξερε να σε ανάβει και να σε κρατάει. Με κυνήγησε με έξυπνο τρόπο. Ήμουν αρραβωνιασμένη όταν γνώρισα τον Αριστείδη Καρύδη Φουκς, από συνοικέσιο, η μαμά μου με τον κύριο τάδε, εφοπλιστής αυτός, είχαν δώσει λόγο. Ήμουν τότε 22 χρονών. Πέταξα τη βέρα μου όταν φλερτάραμε. Αν παντρευόμουν τον άντρα που είχα αρραβωνιαστεί, τώρα θα ήμουν κυρία… εφοπλιστού, αλλά δεν με ένοιαζε. Πιθανό να τον ξέρετε, αλλά δεν θα πω όνομα, έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Με τον Αριστείδη παντρευτήκαμε μετά από δύο χρόνια» είχε εκμυστηρευτεί η ίδια, πριν λίγο καιρό, στην τελευταία της συνέντευξη, στην εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη.Παλαιότερα, μάλιστα, είχε αναφερθεί και στις απιστίες του τότε συζύγου της με τον οποίο ωστόσο διατήρησαν στενή σχέση μετά το διαζύγιό της.Η Μάρω Κοντού έκανε έναν ακόμη γάμο, που επίσης διήρκεσε λίγο, με τον με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα: ««Ο δεύτερος γάμος μου ήταν μικρής διάρκειας, ήταν ένα λάθος. Δικό μου λάθος. Ένας αξιόλογος χαριτωμένος άνθρωπος, αλλά ήταν λάθος, δεν έπρεπε εγώ να παντρευτώ, ήταν δική του η πίεση. Παντρευτήκαμε πριν δοκιμαστούμε αν μπορούμε να κάνουμε μαζί» είχε πει η ίδια γι’ αυτή τη σχέση.Το γεγονός πως δεν κατάφερε να αποκτήσει παιδί, πάντως, το κουβαλούσε, ως μεγάλο βάρος και βαθιά πληγή για πολλά χρόνια: « Ήμουν μια ωραία κοπέλα που με ήθελαν όλοι, αλλά είχα κόμπλεξ που δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Το έβλεπα σαν αναπηρία» είχε εξομολογηθεί.Παρόλα αυτά έκανε πολύ δουλειά με τον εαυτό της, τον κατάλαβε και από ένα σημείο και μετά ζούσε ευτυχισμένη, πλήρης και χωρίς απωθημένα: ««Τα έχω κάνει όλα. Έχω παντρευτεί δύο φορές, έχω ερωτευτεί τρεις φορές. Ο έρωτας ποτέ δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο και τον επόμενο. Την έζησα τη ζωή μου, την χόρτασα. Τώρα ζω ένα άλλο κομμάτι ζωής που δεν είχα προλάβει να ζήσω» έλεγε με χαμογελώντας με ηρεμία τα τελευταία χρόνια και συμπλήρωνε με νόημα αναφερόμενη στο τέλος: ««Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου και όσοι αγαπώ να είναι καλά. Δεν θέλω να αρρωστήσω, θέλω να φύγω μια στιγμή, στον ύπνο, στην μπιρίμπα, ή σε ένα χορό επάνω…»