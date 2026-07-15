Ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»
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Γιώργος Κωνσταντίνου Μάρω Κοντού

Ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»

«Μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα» σημείωσε ο ηθοποιός σε ανάρτησή του στα social media

Ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»
Ιωάννα Μαρίνου
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Την αγαπημένη του φίλη, Μάρω Κοντού ή αλλιώς «Ελενίτσα» από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» που έπαιξαν μαζί, αποχαιρέτισε ο Γιώργος Κωνσταντίνου με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, αναφερόμενος σε μία σπουδαία κυρία, ενώ παράλληλα σημείωσε, πως η ηθοποιός δεν τήρησε την υπόσχεση που είχαν δώσει.

Το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών και λίγες ώρες αργότερα ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της αγαπημένης του φίλης και συναδέλφου του μέσω δημοσίευσης στο Facebook. Ο ηθοποιός τόνισε πως περνάει δύσκολες στιγμές με την είδηση του θανάτου ενός τόσο αγαπημένου του προσώπου, ενώ παράλληλα ζήτησε σεβασμό στο πένθος του.

Κοινοποιώντας μία φωτογραφία του με τη Μάρω Κοντού, ο ηθοποιός ή αλλιώς ο «Αντωνάκης» έγραψε για την εκλιπούσα: «Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο».

Δείτε την ανάρτησή του

Ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»

Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποτέλεσαν ένα από τα πιο αγαπημένα δίδυμα του ελληνικού κινηματογράφου, συνδέοντας τα ονόματά τους με την περίοδο της χρυσής εποχής του. Μέσα από διαχρονικές ταινίες, όπως το «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», αλλά και από τις μεταγενέστερες συνεργασίες τους, οι δύο ηθοποιοί έχουν κερδίσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού.

1965 | Η ΓΥΝΗ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ | "Σκασμός..εσύ..Αντωνάκη μου" | bgms

Ανάμεσα στις στιγμές που σημάδεψαν τη συνεργασία τους ξεχωρίζει η χαρακτηριστική ατάκα της «Ελένης Κοκοβίκου» με το «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), μια φράση που έγινε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό κινηματογράφο και παραμένει γνωστή μέχρι σήμερα.

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Ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού τον Νοέμβριο του 2025 στο Θέατρο Αργώ - Επίσημη πρεμιέρα «Εκείνος & Εκείνος»

Το 2012, η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου συναντήθηκαν ξανά κινηματογραφικά στην ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αναβιώνοντας το εμβληματικό ζευγάρι της Ελένης και του Αντώνη Κοκοβίκου.

Σε μία από τις σκηνές της ταινίας, οι δύο ηθοποιοί κάθονται σε δύο πολυθρόνες και μιλούν για την κοινή τους πορεία, τους χωρισμούς και τις επανενώσεις τους.

Αν... - Η Ιστορία των Ερωτικών Σχέσεων Clip HD

Σε ένα σημείο, η Μάρω Κοντού ως Ελενίτσα ακούγεται να λέει: «Εγώ με τον κύριο εδώ που μας βλέπετε έχουμε χωρίσει τρεις φορές». Τότε ο Αντωνάκης, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Κωνσταντίνου, τη διορθώνει: «Πέντε», με εκείνη να συμπληρώνει: «Και πάντα μου έλειπε». 

«Εγώ γυρνούσα», απαντά ο Αντωνάκης, με την Ελενίτσα να του λέει: «Και εγώ σε δεχόμουν». Όταν εκείνος τη ρωτά: «Αν δεν γυρνούσα, όμως κυρία Ελενίτσα, τι θα έκανες;» με εκείνη να απαντάει: «Θα πέθαινα Αντωνάκη μου, θα πέθαινα».

Η Μάρω Κοντού αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, είχε εισαχθεί αρχικά στο νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον «Άγιο Σάββα», όπου κατέληξε.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».
Ιωάννα Μαρίνου
75 ΣΧΟΛΙΑ

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