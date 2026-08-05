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Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις εισαγωγές αβοκάντο από το Μεξικό για λόγους ασφαλείας
Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις εισαγωγές αβοκάντο από το Μεξικό για λόγους ασφαλείας
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό ανακοίνωσε ότι ανέστειλε σήμερα όλες τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Μιτσοακάν λόγω απειλής κατά των αμερικανικών συμφερόντων
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις εισαγωγές αβοκάντο από τον μεγαλύτερο παραγωγό του Μεξικού, επικαλούμενες προβλήματα ασφαλείας, ανακοίνωσαν σήμερα η ένωση παραγωγών και η κυβέρνηση της πολιτείας Μιτσοακάν.
«Δεν έχει επιτραπεί καμιά αποστολή φρούτων για εξαγωγή», δήλωσε η Ένωση των παραγωγών και των εξαγωγέων αβοκάντο του Μεξικού (APEAM) σε σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας Μιτσοακάν, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αβοκάντο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αναστολή των παραδόσεων συνιστά «προληπτικό μέτρο» μετά τη σύλληψη ηγετικών στελεχών του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία.
Το 2024, οι αποστολές είχαν σταματήσει προσωρινά μετά την επίθεση σε δύο επιθεωρητές στην πολιτεία Μιτσοακάν.
«Δεν έχει επιτραπεί καμιά αποστολή φρούτων για εξαγωγή», δήλωσε η Ένωση των παραγωγών και των εξαγωγέων αβοκάντο του Μεξικού (APEAM) σε σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας Μιτσοακάν, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αβοκάντο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αναστολή των παραδόσεων συνιστά «προληπτικό μέτρο» μετά τη σύλληψη ηγετικών στελεχών του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία.
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ανέστειλε σήμερα όλες τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Μιτσοακάν λόγω «απειλής κατά των αμερικανικών συμφερόντων».
🇺🇲🥑Estados Unidos suspende temporalmente las exportaciones de aguacate desde Michoacán debido a una amenaza contra su personal.— Azucena Uresti (@azucenau) August 5, 2026
Esta medida paraliza temporalmente la labor de los inspectores del USDA y frena los envíos al mercado norteamericano. pic.twitter.com/LoCam11sse
Οι αμερικανικές αρχές επιθεωρούν τους σταθμούς συσκευασίας των αβοκάντο στο Μεξικό που προορίζονται για εξαγωγή.
Mantenemos una comunicación fluida con la Embajada de Estados Unidos y un trabajo de máxima coordinación entre su área de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y nuestra Secretaría de Seguridad. Unimos esfuerzos para atender cualquier inquietud y garantizar… pic.twitter.com/mgriu7RTlW— Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) August 5, 2026
Το 2024, οι αποστολές είχαν σταματήσει προσωρινά μετά την επίθεση σε δύο επιθεωρητές στην πολιτεία Μιτσοακάν.
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