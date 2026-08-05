Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις εισαγωγές αβοκάντο από το Μεξικό για λόγους ασφαλείας
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Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις εισαγωγές αβοκάντο από το Μεξικό για λόγους ασφαλείας

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό ανακοίνωσε ότι ανέστειλε σήμερα όλες τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Μιτσοακάν λόγω απειλής κατά των αμερικανικών συμφερόντων

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις εισαγωγές αβοκάντο από το Μεξικό για λόγους ασφαλείας
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις εισαγωγές αβοκάντο από τον μεγαλύτερο παραγωγό του Μεξικού, επικαλούμενες προβλήματα ασφαλείας, ανακοίνωσαν σήμερα η ένωση παραγωγών και η κυβέρνηση της πολιτείας Μιτσοακάν.

«Δεν έχει επιτραπεί καμιά αποστολή φρούτων για εξαγωγή», δήλωσε η Ένωση των παραγωγών και των εξαγωγέων αβοκάντο του Μεξικού (APEAM) σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας Μιτσοακάν, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αβοκάντο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αναστολή των παραδόσεων συνιστά «προληπτικό μέτρο» μετά τη σύλληψη ηγετικών στελεχών του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ανέστειλε σήμερα όλες τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Μιτσοακάν λόγω «απειλής κατά των αμερικανικών συμφερόντων».

Οι αμερικανικές αρχές επιθεωρούν τους σταθμούς συσκευασίας των αβοκάντο στο Μεξικό που προορίζονται για εξαγωγή.

Το 2024, οι αποστολές είχαν σταματήσει προσωρινά μετά την επίθεση σε δύο επιθεωρητές στην πολιτεία Μιτσοακάν.

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