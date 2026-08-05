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Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones που κατέγραψε άνοδο 0,49%, υπό πίεση ο τεχνολογικός κλάδος
Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones που κατέγραψε άνοδο 0,49%, υπό πίεση ο τεχνολογικός κλάδος
Ρευστοποιήσεις μετά το ισχυρό ανοδικό σερί περιόρισαν την ορμή της Wall Street - Ο Dow Jones διεύρυνε τα ιστορικά υψηλά του, αλλά οι εξελίξεις σε Fed, Ιράν και τεχνητή νοημοσύνη συγκράτησαν τους υπόλοιπους δείκτες
Παύση από το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Αύγουστου έκανε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών μετά τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν οι δείκτες. Πάντως, ο Dow Jones αντιστάθηκε στις πιέσεις με αποτέλεσμα, όχι μόνο να κρατήσει το ιστορικό χθεσινό ρεκόρ πάνω από τις 54.000 μονάδες, αλλά να φτάσει και σε νέα υψηλά.
Συγκεκριμένα, ο Dow κατέγραψε νέα άνοδο ύψους 0,49% αγγίζοντας τις 54.349 μονάδες. Αντιθέτως, ο S&P 500 φρέναρε το τετραήμερο ανοδικό σερί του και έχασε το χθεσινό ρεκόρ με μικρή κάμψη 0,17% στις 7.723 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που υποχώρησε κατά 0,83% στις 26.363 μονάδες.
Σε γενικές γραμμές το κλίμα ήταν πιο συγκρατημένο, με τις μετοχές να κινούνται σταθεροποιητικά λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων. Ο βασικότερος ήταν η κατοχύρωση κερδών μετά τα ισχυρά κέρδη των προηγούμενων ημερών, όμως το κλίμα επηρεάστηκε και από τις δηλώσεις του προέδρου της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, ο οποίος υποστήριξε ότι έχει έρθει η ώρα η κεντρική τράπεζα να αρχίσει σταδιακά να αυξάνει ξανά τα επιτόκια.
Μιλώντας στο CNBC, ο Κασκάρι εξήγησε ότι δεν υποστηρίζει μια επιθετική αύξηση των επιτοκίων ούτε επιθυμεί να επιβραδυνθεί η οικονομία, αλλά θεωρεί αναγκαία τη σταδιακή επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.
Την ίδια ώρα παρά το γεγονός ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι και όχι μόνο κάνουν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, για την ώρα δεν υπάρχουν απτά δείγματα ενός επικείμενου deal.
Βέβαια Ιράν και Ομάν δήλωσαν ότι κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ τους για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής που θα πρέπει να ακολουθούν τα πλοία μέσα από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, επεσήμανε ότι εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από τρίτες χώρες (υπονοώντας τις ΗΠΑ), η κοινή τους δήλωση που θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της συμφωνίας μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα. Σε πρώτη φάση η αμερικανική πλευρά δεν πήρε δημοσίως θέση στα όσα φέρεται να συμφώνησαν οι δύο χώρες του Περσικού.
Επιπρόσθετα οι επιθέσεις των Χούθι κατά τάνκερ δημιουργούν μια σοβαρή επιπλοκή. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η συνεχής πτώση των πετρελαϊκών ημερών, τις τελευταίες ημέρες, σήμερα ανεκόπη και μάλιστα με το Brent να «κλείνει» με ελαφρά άνοδο στα 79,43 δολάρια το βαρέλι.
Η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών είχε μειώσει κάπως στις αγορές χρήματος τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από τη Fed ήδη από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ωστόσο είναι σαφές ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή.
Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, ο τομέας υπηρεσιών των ΗΠΑ συνέχισε να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό τον Ιούλιο, καθώς οι νέες παραγγελίες επιταχύνθηκαν και η επιχειρηματική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.
Επίσης η έρευνα της ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα έδειξε τη δημιουργία μόλις 44.000 νέων θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, ένας αριθμός σημαντικά μικρότερος από τις 68.000 που ανέμεναν οι αναλυτές και χαμηλότερα από τις 95.000 του Ιουνίου.
Τα στοιχεία επιβεβαίωσαν την επιβράδυνση που είχε ήδη καταγραφεί στις κενές θέσεις εργασίας και ενισχύουν το ενδιαφέρον των αγορών για την έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.
Σε επίπεδο μετοχών, η αισιοδοξία στον τεχνολογικό κλάδο περιορίστηκε από την αρνητική αντίδραση των επενδυτών στα αποτελέσματα των SpaceX και Advanced Micro Devices (AMD),
Συγκεκριμένα, ο Dow κατέγραψε νέα άνοδο ύψους 0,49% αγγίζοντας τις 54.349 μονάδες. Αντιθέτως, ο S&P 500 φρέναρε το τετραήμερο ανοδικό σερί του και έχασε το χθεσινό ρεκόρ με μικρή κάμψη 0,17% στις 7.723 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που υποχώρησε κατά 0,83% στις 26.363 μονάδες.
Σε γενικές γραμμές το κλίμα ήταν πιο συγκρατημένο, με τις μετοχές να κινούνται σταθεροποιητικά λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων. Ο βασικότερος ήταν η κατοχύρωση κερδών μετά τα ισχυρά κέρδη των προηγούμενων ημερών, όμως το κλίμα επηρεάστηκε και από τις δηλώσεις του προέδρου της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, ο οποίος υποστήριξε ότι έχει έρθει η ώρα η κεντρική τράπεζα να αρχίσει σταδιακά να αυξάνει ξανά τα επιτόκια.
Μιλώντας στο CNBC, ο Κασκάρι εξήγησε ότι δεν υποστηρίζει μια επιθετική αύξηση των επιτοκίων ούτε επιθυμεί να επιβραδυνθεί η οικονομία, αλλά θεωρεί αναγκαία τη σταδιακή επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.
Την ίδια ώρα παρά το γεγονός ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι και όχι μόνο κάνουν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, για την ώρα δεν υπάρχουν απτά δείγματα ενός επικείμενου deal.
Βέβαια Ιράν και Ομάν δήλωσαν ότι κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ τους για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής που θα πρέπει να ακολουθούν τα πλοία μέσα από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, επεσήμανε ότι εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από τρίτες χώρες (υπονοώντας τις ΗΠΑ), η κοινή τους δήλωση που θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της συμφωνίας μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα. Σε πρώτη φάση η αμερικανική πλευρά δεν πήρε δημοσίως θέση στα όσα φέρεται να συμφώνησαν οι δύο χώρες του Περσικού.
Επιπρόσθετα οι επιθέσεις των Χούθι κατά τάνκερ δημιουργούν μια σοβαρή επιπλοκή. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η συνεχής πτώση των πετρελαϊκών ημερών, τις τελευταίες ημέρες, σήμερα ανεκόπη και μάλιστα με το Brent να «κλείνει» με ελαφρά άνοδο στα 79,43 δολάρια το βαρέλι.
Η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών είχε μειώσει κάπως στις αγορές χρήματος τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από τη Fed ήδη από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ωστόσο είναι σαφές ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή.
Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, ο τομέας υπηρεσιών των ΗΠΑ συνέχισε να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό τον Ιούλιο, καθώς οι νέες παραγγελίες επιταχύνθηκαν και η επιχειρηματική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.
Επίσης η έρευνα της ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα έδειξε τη δημιουργία μόλις 44.000 νέων θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, ένας αριθμός σημαντικά μικρότερος από τις 68.000 που ανέμεναν οι αναλυτές και χαμηλότερα από τις 95.000 του Ιουνίου.
Τα στοιχεία επιβεβαίωσαν την επιβράδυνση που είχε ήδη καταγραφεί στις κενές θέσεις εργασίας και ενισχύουν το ενδιαφέρον των αγορών για την έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.
Σε επίπεδο μετοχών, η αισιοδοξία στον τεχνολογικό κλάδο περιορίστηκε από την αρνητική αντίδραση των επενδυτών στα αποτελέσματα των SpaceX και Advanced Micro Devices (AMD),
Η SpaceX υποχώρησε περισσότερο από 13%, μετά τη δημοσίευση των πρώτων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της ως εισηγμένη εταιρεία.
Παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων έσοδα και τις μικρότερες ζημίες, οι αναλυτές στάθηκαν στις ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες πιέζουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους επενδυτές, ο Eλον Μασκ παρουσίασε ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους, δηλώνοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει έσοδα 1 τρισ. δολαρίων έως το 2030, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζει ακόμη και την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη ήδη από το επόμενο έτος.
Πρόσθετες πιέσεις στη μετοχή άσκησε και η επικείμενη λήξη του πρώτου lock-up, αύριο Πέμπτη, που θα επιτρέψει σε υφιστάμενους μετόχους και στελέχη να διαθέσουν στην αγορά έως και 911,5 εκατομμύρια μετοχές, αυξάνοντας τον αριθμό των τίτλων που διαπραγματεύονται από περίπου 639 εκατ. σε έως 1,55 δισ. μετοχές.
Απώλειες 7% σημείωσε και η AMD, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προβλέψεις τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη και παρουσίασε καλύτερες των εκτιμήσεων προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο. Κι αυτό διότι οι επενδυτές ανέμεναν ακόμη ισχυρότερες επιδόσεις, καθώς η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 140% από την αρχή του έτους.
Αντίβαρο στις πιέσεις των τεχνολογικών αποτέλεσε η Nvidia, η οποία επέκτεινε το ανοδικό της σερί για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στις αυξημένες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.
Στις κερδισμένες βρέθηκε, επίσης, η Amgen καθώς οι πωλήσεις των φαρμάκων της αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για προϊόντα όπως το φάρμακο χοληστερόλης Repatha, όπως και η Walt Disney που ανακοίνωσε μεν χαμηλότερα των προβλέψεων έσοδα, αλλά υψηλότερα κέρδη και αύξησε τον στόχο για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Άλμα άνω του 4% και για τη μετοχή της Eli Lilly, αφού αναβάθμισε τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η ισχυρή ζήτηση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας παραμένει αμείωτη.
«Τα αποτελέσματα και τα σχόλια που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής και διαχειριστής χαρτοφυλακίου της SIA Wealth Management, Κόλιν Τσιεζίνσκι.
Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα τριμήνου των κατασκευαστών μνημών Sandisk και Western Digital, δύο από τις εταιρείες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην άνοδο του S&P 500 φέτος.
Μέχρι και την Τρίτη, 372 εταιρείες του S&P 500 είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα, με το 87% να ξεπερνά τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή και το 69% να εμφανίζει καλύτερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων έσοδα και τις μικρότερες ζημίες, οι αναλυτές στάθηκαν στις ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες πιέζουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους επενδυτές, ο Eλον Μασκ παρουσίασε ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους, δηλώνοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει έσοδα 1 τρισ. δολαρίων έως το 2030, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζει ακόμη και την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη ήδη από το επόμενο έτος.
Πρόσθετες πιέσεις στη μετοχή άσκησε και η επικείμενη λήξη του πρώτου lock-up, αύριο Πέμπτη, που θα επιτρέψει σε υφιστάμενους μετόχους και στελέχη να διαθέσουν στην αγορά έως και 911,5 εκατομμύρια μετοχές, αυξάνοντας τον αριθμό των τίτλων που διαπραγματεύονται από περίπου 639 εκατ. σε έως 1,55 δισ. μετοχές.
Απώλειες 7% σημείωσε και η AMD, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προβλέψεις τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη και παρουσίασε καλύτερες των εκτιμήσεων προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο. Κι αυτό διότι οι επενδυτές ανέμεναν ακόμη ισχυρότερες επιδόσεις, καθώς η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 140% από την αρχή του έτους.
Αντίβαρο στις πιέσεις των τεχνολογικών αποτέλεσε η Nvidia, η οποία επέκτεινε το ανοδικό της σερί για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στις αυξημένες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.
Στις κερδισμένες βρέθηκε, επίσης, η Amgen καθώς οι πωλήσεις των φαρμάκων της αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για προϊόντα όπως το φάρμακο χοληστερόλης Repatha, όπως και η Walt Disney που ανακοίνωσε μεν χαμηλότερα των προβλέψεων έσοδα, αλλά υψηλότερα κέρδη και αύξησε τον στόχο για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Άλμα άνω του 4% και για τη μετοχή της Eli Lilly, αφού αναβάθμισε τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η ισχυρή ζήτηση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας παραμένει αμείωτη.
«Τα αποτελέσματα και τα σχόλια που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής και διαχειριστής χαρτοφυλακίου της SIA Wealth Management, Κόλιν Τσιεζίνσκι.
Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα τριμήνου των κατασκευαστών μνημών Sandisk και Western Digital, δύο από τις εταιρείες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην άνοδο του S&P 500 φέτος.
Μέχρι και την Τρίτη, 372 εταιρείες του S&P 500 είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα, με το 87% να ξεπερνά τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή και το 69% να εμφανίζει καλύτερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
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