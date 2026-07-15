«Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου»: Η θρυλική ατάκα της Μάρως Κοντού που έγινε διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου
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Μάρω Κοντού Ελληνικός κινηματογράφος ελληνικές ταινίες Γιώργος Κωνσταντίνου

«Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου»: Η θρυλική ατάκα της Μάρως Κοντού που έγινε διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου

Η ατάκα στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» πέρασε στην ιστορία και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου

«Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου»: Η θρυλική ατάκα της Μάρως Κοντού που έγινε διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου
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Ο θάνατος της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τη λάτρεψε μέσα από τις αμέτρητες θεατρικές και κινηματογραφικές επιτυχίες της.

Η σπουδαία ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό, χαρίζοντας ερμηνείες που πέρασαν στην ιστορία.

Ανάμεσα στις στιγμές που σημάδεψαν την πορεία της ξεχωρίζει η αξέχαστη ατάκα «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» από την κλασική ελληνική ταινία του 1965 «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», μια φράση που εξελίχθηκε σε διαχρονικό σημείο αναφοράς του ελληνικού κινηματογράφου.

Στην σκηνή, η Ελένη Κοκοβίκου, την οποία υποδύθηκε η Μάρω Κοντού, υψώνει για πρώτη φορά το ανάστημά της απέναντι στον αυταρχικό σύζυγό της, Αντωνάκη, τον οποίο ενσάρκωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, λίγο μετά τον γάμο τους.

Δείτε το βίντεο με την θρυλική ατάκα της Μάρως Κοντού:

1965 | Η ΓΥΝΗ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ | "Σκασμός..εσύ..Αντωνάκη μου" | bgms

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την πρώτη προβολή της ταινίας, το «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη δημόσια σφαίρα, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση.

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Δεν ήταν απλώς μια έξυπνη ατάκα, αλλά η κορύφωση μιας ερμηνείας που ανέδειξε το σπάνιο υποκριτικό ταλέντο της Μάρως Κοντού και χάρισε στον ελληνικό κινηματογράφο μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του.
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