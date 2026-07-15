Μάρω Κοντού: Η απώλειά της είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Γιώργο Κωνσταντίνου, λέει ο Σπύρος Μπιμπίλας

Στη συνέχεια, πρόσθεσε:

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Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά κινηματογραφικά δίδυμα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Με κοινή πορεία σε κλασικές ταινίες όπως το «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και πολλές ακόμη παραγωγές, αλλά και μετέπειτα θεατρικές συνεργασίες, οι δύο ηθοποιοί έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.



Μάρω Κοντού - Γιώργος Κωνσταντίνου

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της κοινής τους πορείας





Στη χαρακτηριστική σκηνή, η Ελένη Κοκοβίκου, την οποία υποδύθηκε η Μάρω Κοντού, αντιδρά για πρώτη φορά στον σύζυγό της, Αντωνάκη, ρόλο που ερμήνευσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

».Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά κινηματογραφικά δίδυμα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Με κοινή πορεία σε κλασικές ταινίες όπως το «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και πολλές ακόμη παραγωγές, αλλά και μετέπειτα θεατρικές συνεργασίες, οι δύο ηθοποιοί έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της κοινής τους πορείας παραμένει η θρυλική ατάκα «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), η οποία πέρασε στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και εξακολουθεί να αναπαράγεται μέχρι σήμερα.Στη χαρακτηριστική σκηνή, η Ελένη Κοκοβίκου, την οποία υποδύθηκε η Μάρω Κοντού, αντιδρά για πρώτη φορά στον σύζυγό της, Αντωνάκη, ρόλο που ερμήνευσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Η Μάρω Κοντού δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστική, ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Ήταν και καλή ζωγράφος. Κάναμε παρέα και εκτός θεάτρου. Θυμάμαι το χιούμορ της και ότι της λέγαμε να μην καπνίζει. Έχει αφήσει μεγάλο στίγμα. Έκανε μία πολύ σημαντική πορεία και δούλευε μέχρι πριν από λίγους μήνες