Μάρω Κοντού: Η απώλειά της είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Γιώργο Κωνσταντίνου, λέει ο Σπύρος Μπιμπίλας
Μάρω Κοντού: Η απώλειά της είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Γιώργο Κωνσταντίνου, λέει ο Σπύρος Μπιμπίλας
Από τους αγαπημένους της ανθρώπους ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, είχαν φιλική σχέση, είπε ο ηθοποιός και βουλευτής
Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να αναφέρεται στη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τονίζοντας πως η απώλειά της αποτελεί «πολύ μεγάλο πλήγμα» για τον ηθοποιό.
Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών. Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της, ο ηθοποιός και βουλευτής αποχαιρέτισε τη σπουδαία ηθοποιό μέσω δηλώσεών του στην εκπομπή Action Τώρα.
Από τη μεριά του ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε λόγο για μία «εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου» ενώ στάθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που διατηρούσε σε φιλικό και επαγγελματικό επίπεδο η Μάρω Κοντού με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
Αρχικά, ο ηθοποιός είπε: «Δυστυχώς χάσαμε τη Μάρω Κοντού που ήταν μία εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της ζωής. Για εμάς είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, είχε τα τελευταία χρόνια νέους ανθρώπους δίπλα της. Από τους αγαπημένους της ανθρώπους ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που για εκείνον είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί έχουν πολύ φιλική σχέση. Έχουν παίξει μαζί και σε σειρές και σε ταινίες. Συνεργαζόντουσαν πολύ τακτικά, γιατί ήταν ένα ζευγάρι που είχε μπει στη ζωή των θεατών και των πολιτών αυτής της χώρας, ήταν πολύ αγαπημένοι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η Μάρω Κοντού δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστική, ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Ήταν και καλή ζωγράφος. Κάναμε παρέα και εκτός θεάτρου. Θυμάμαι το χιούμορ της και ότι της λέγαμε να μην καπνίζει. Έχει αφήσει μεγάλο στίγμα. Έκανε μία πολύ σημαντική πορεία και δούλευε μέχρι πριν από λίγους μήνες».
Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά κινηματογραφικά δίδυμα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Με κοινή πορεία σε κλασικές ταινίες όπως το «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και πολλές ακόμη παραγωγές, αλλά και μετέπειτα θεατρικές συνεργασίες, οι δύο ηθοποιοί έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.
Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της κοινής τους πορείας παραμένει η θρυλική ατάκα «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), η οποία πέρασε στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και εξακολουθεί να αναπαράγεται μέχρι σήμερα.
Στη χαρακτηριστική σκηνή, η Ελένη Κοκοβίκου, την οποία υποδύθηκε η Μάρω Κοντού, αντιδρά για πρώτη φορά στον σύζυγό της, Αντωνάκη, ρόλο που ερμήνευσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.
Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών. Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της, ο ηθοποιός και βουλευτής αποχαιρέτισε τη σπουδαία ηθοποιό μέσω δηλώσεών του στην εκπομπή Action Τώρα.
Από τη μεριά του ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε λόγο για μία «εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου» ενώ στάθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που διατηρούσε σε φιλικό και επαγγελματικό επίπεδο η Μάρω Κοντού με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
Αρχικά, ο ηθοποιός είπε: «Δυστυχώς χάσαμε τη Μάρω Κοντού που ήταν μία εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της ζωής. Για εμάς είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, είχε τα τελευταία χρόνια νέους ανθρώπους δίπλα της. Από τους αγαπημένους της ανθρώπους ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που για εκείνον είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί έχουν πολύ φιλική σχέση. Έχουν παίξει μαζί και σε σειρές και σε ταινίες. Συνεργαζόντουσαν πολύ τακτικά, γιατί ήταν ένα ζευγάρι που είχε μπει στη ζωή των θεατών και των πολιτών αυτής της χώρας, ήταν πολύ αγαπημένοι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η Μάρω Κοντού δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστική, ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Ήταν και καλή ζωγράφος. Κάναμε παρέα και εκτός θεάτρου. Θυμάμαι το χιούμορ της και ότι της λέγαμε να μην καπνίζει. Έχει αφήσει μεγάλο στίγμα. Έκανε μία πολύ σημαντική πορεία και δούλευε μέχρι πριν από λίγους μήνες».
Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά κινηματογραφικά δίδυμα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Με κοινή πορεία σε κλασικές ταινίες όπως το «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και πολλές ακόμη παραγωγές, αλλά και μετέπειτα θεατρικές συνεργασίες, οι δύο ηθοποιοί έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.
Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της κοινής τους πορείας παραμένει η θρυλική ατάκα «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), η οποία πέρασε στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και εξακολουθεί να αναπαράγεται μέχρι σήμερα.
Στη χαρακτηριστική σκηνή, η Ελένη Κοκοβίκου, την οποία υποδύθηκε η Μάρω Κοντού, αντιδρά για πρώτη φορά στον σύζυγό της, Αντωνάκη, ρόλο που ερμήνευσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα