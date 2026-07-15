Πέθανε στα 92 της η Μάρω Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου
Πέθανε στα 92 της η Μάρω Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου
Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο - Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό της
Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα.
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου είχε καρκίνο στον πνεύμονα, νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικόν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάββα. Η Μάρω Κοντού εισήχθη στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο να ενημερώνει τότε για την κατάσταση της υγείας της, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno. Όπως είχε αναφέρει, η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, ωστόσο δεν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, σημειώθηκε αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας 90χρονος επιχείρησε να εισέλθει στην κλινική όπου νοσηλευόταν η ηθοποιός, έχοντας μαζί του μια γλάστρα και αντικείμενο που περιείχε μαχαίρι. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ οι Αρχές διερεύνησαν τις συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης.
Όπως είχε γίνει γνωστό από εκπροσώπους του νοσοκομείου, ο άντρας αρχικά παρουσιάστηκε ως συγγενής ασθενούς, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο κτίριο, και στη συνέχεια επιχείρησε να φτάσει στην κλινική όπου νοσηλευόταν η Μάρω Κοντού. Ωστόσο, λόγω των αυστηρών ελέγχων που εφαρμόζονται στην είσοδο της κλινικής, το προσωπικό αμφισβήτησε όσα υποστήριζε και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.
Αργότερα, μιλώντας στο Mega, ο 90χρονος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε επεισόδιο ή να βλάψει τη Μάρω Κοντού, υποστηρίζοντας ότι έφερε το μαχαίρι μαζί του για λόγους προσωπικής ασφάλειας κατά τις νυχτερινές μετακινήσεις του. «Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ, το είχα σκοπό να γυρίσω», υποστήριξε.
Η Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, ανέπτυξε και πολιτική δράση, υπηρετώντας ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής της Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.
Καταγόταν από τα Ψαρά και αποφοίτησε από το Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Σπούδασε χορό στη μετέπειτα Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, εξασφαλίζοντας υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία, ενώ ολοκλήρωσε και τις σπουδές της στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας της που ξεπέρασε τα 35 χρόνια, συμμετείχε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες και πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικές παραστάσεις, ερμηνεύοντας ρόλους από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο.
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου είχε καρκίνο στον πνεύμονα, νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικόν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάββα. Η Μάρω Κοντού εισήχθη στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο να ενημερώνει τότε για την κατάσταση της υγείας της, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno. Όπως είχε αναφέρει, η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, ωστόσο δεν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, σημειώθηκε αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας 90χρονος επιχείρησε να εισέλθει στην κλινική όπου νοσηλευόταν η ηθοποιός, έχοντας μαζί του μια γλάστρα και αντικείμενο που περιείχε μαχαίρι. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ οι Αρχές διερεύνησαν τις συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης.
Όπως είχε γίνει γνωστό από εκπροσώπους του νοσοκομείου, ο άντρας αρχικά παρουσιάστηκε ως συγγενής ασθενούς, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο κτίριο, και στη συνέχεια επιχείρησε να φτάσει στην κλινική όπου νοσηλευόταν η Μάρω Κοντού. Ωστόσο, λόγω των αυστηρών ελέγχων που εφαρμόζονται στην είσοδο της κλινικής, το προσωπικό αμφισβήτησε όσα υποστήριζε και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.
Αργότερα, μιλώντας στο Mega, ο 90χρονος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε επεισόδιο ή να βλάψει τη Μάρω Κοντού, υποστηρίζοντας ότι έφερε το μαχαίρι μαζί του για λόγους προσωπικής ασφάλειας κατά τις νυχτερινές μετακινήσεις του. «Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ, το είχα σκοπό να γυρίσω», υποστήριξε.
Η Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, ανέπτυξε και πολιτική δράση, υπηρετώντας ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής της Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.
Καταγόταν από τα Ψαρά και αποφοίτησε από το Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Σπούδασε χορό στη μετέπειτα Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, εξασφαλίζοντας υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία, ενώ ολοκλήρωσε και τις σπουδές της στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας της που ξεπέρασε τα 35 χρόνια, συμμετείχε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες και πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικές παραστάσεις, ερμηνεύοντας ρόλους από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο.
Τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα έγιναν το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε έως το 1958. Έλαβε άδεια άσκησης επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1959 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση δίπλα στον Δημήτρη Χορν, στο έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ.
Το 1990 παρουσίασε στην ΕΤ2 την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», η οποία προβλήθηκε σε 14 επεισόδια, με πρώτη καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Το 1993 πραγματοποίησε έκθεση έργων της στην γκαλερί Αντήνωρ, ενώ πίνακάς της εντάχθηκε στη συλλογή του Μουσείου Βορρέ.
Στην τηλεόραση συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές, όπως οι «Χαρούμενη Κυριακή», «Λούνα Παρκ», «Ένοχοι», «Η μεγάλη παρέλαση», «Έγκλημα στο Ψυχικό», «Το πάθος», «Άγγελος κατά λάθος», «Μια απίθανη γιαγιά», «Οικογένεια Καζίνο», «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες», «Αραχτοί και λάιτ», ενώ η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» (2021-2026).
Στην πολιτική, υπηρέτησε ως βουλευτής της Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη της κοινοβουλευτική θητεία διήρκεσε από τις 29 Ιουλίου του 1999 έως τον Απρίλιο του 2000, ενώ τον Ιανουάριο του 2007 επέστρεψε στη Βουλή ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004, μετά την παραίτηση του Νικήτα Κακλαμάνη λόγω της υποψηφιότητάς του για τον Δήμο Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 δεν εξελέγη.
Παράλληλα, διετέλεσε δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων από το 1994 έως το 2002, κατά τη δημαρχία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84 την περίοδο 1995-2002, καθώς και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» από το 2004 έως το 2006.
Η Μάρω Κοντού είχε παντρευτεί με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, και αργότερα με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Η ηθοποιός είχε μιλήσε σε παλαιότερη συνέντευξη της στην εκπομπή «Στιγμές» για την προσπάθεια της να αποκτήσει παιδί και την απόφαση να μην γίνει μητέρα. Όπως είχε πει: «Έκανα προσπάθεια αλλά δεν γινόταν, το πήρα απόφαση. Κάτι που δεν μπορώ να το κάνω δεν με απασχολεί. Ήμουν μία ωραία κοπέλα που την ήθελαν όλοι. Πάντα είχα το κόμπλεξ ότι δεν μπορούσα να κάνω παιδιά. Δεν είχα την αυτοπεποίθηση που έχω στα 90».
Και είχε προσθέσει: «Περνάω υπέροχα μόνη μου και δεν με πιστεύουν που το λέω. Έκανα πολλή δουλειά με εμένα για να είμαι μόνη μου. Γύρω στα 50 πέρασα μια κρίση, ένα μπέρδεμα του ποια είμαι».
Σε άλλη συνέντευξη στην εκπομπή «Ανοιχτά» είχε πει για την προσπάθεια να γίνει μητέρα: «Σε έναν από τους δύο μεγάλους έρωτες μου, πήγα στο εξωτερικό να κοιτάξω το θέμα της γονιμότητάς μου. Ήμουν 36 χρονών και πολύ ερωτευμένη. Είπα ότι δεν μπορούσα να κάνω παιδιά και ο τότε σύντροφός μου, μου είπε να πάμε σε έναν Γερμανοελβετό γιατρό και μου είπε ότι δεν θα κάνω ποτέ παιδί».
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