Πέθανε στα 92 της η Μάρω Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου





Σε άλλη συνέντευξη στην εκπομπή «Ανοιχτά» είχε πει για την προσπάθεια να γίνει μητέρα: «Σε έναν από τους δύο μεγάλους έρωτες μου, πήγα στο εξωτερικό να κοιτάξω το θέμα της γονιμότητάς μου. Ήμουν 36 χρονών και πολύ ερωτευμένη. Είπα ότι δεν μπορούσα να κάνω παιδιά και ο τότε σύντροφός μου, μου είπε να πάμε σε έναν Γερμανοελβετό γιατρό και μου είπε ότι δεν θα κάνω ποτέ παιδί».



Σε άλλη συνέντευξη στην εκπομπή «Ανοιχτά» είχε πει για την προσπάθεια να γίνει μητέρα: «Σε έναν από τους δύο μεγάλους έρωτες μου, πήγα στο εξωτερικό να κοιτάξω το θέμα της γονιμότητάς μου. Ήμουν 36 χρονών και πολύ ερωτευμένη. Είπα ότι δεν μπορούσα να κάνω παιδιά και ο τότε σύντροφός μου, μου είπε να πάμε σε έναν Γερμανοελβετό γιατρό και μου είπε ότι δεν θα κάνω ποτέ παιδί».

Τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα έγιναν το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε έως το 1958. Έλαβε άδεια άσκησης επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1959 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση δίπλα στον Δημήτρη Χορν, στο έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ.Το 1990 παρουσίασε στην ΕΤ2 την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», η οποία προβλήθηκε σε 14 επεισόδια, με πρώτη καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Το 1993 πραγματοποίησε έκθεση έργων της στην γκαλερί Αντήνωρ, ενώ πίνακάς της εντάχθηκε στη συλλογή του Μουσείου Βορρέ.Στην τηλεόραση συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές, όπως οι «Χαρούμενη Κυριακή», «Λούνα Παρκ», «Ένοχοι», «Η μεγάλη παρέλαση», «Έγκλημα στο Ψυχικό», «Το πάθος», «Άγγελος κατά λάθος», «Μια απίθανη γιαγιά», «Οικογένεια Καζίνο», «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες», «Αραχτοί και λάιτ», ενώ η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» (2021-2026).Στην πολιτική, υπηρέτησε ως βουλευτής της Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη της κοινοβουλευτική θητεία διήρκεσε από τις 29 Ιουλίου του 1999 έως τον Απρίλιο του 2000, ενώ τον Ιανουάριο του 2007 επέστρεψε στη Βουλή ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004, μετά την παραίτηση του Νικήτα Κακλαμάνη λόγω της υποψηφιότητάς του για τον Δήμο Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 δεν εξελέγη.Παράλληλα, διετέλεσε δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων από το 1994 έως το 2002, κατά τη δημαρχία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84 την περίοδο 1995-2002, καθώς και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» από το 2004 έως το 2006.Η Μάρω Κοντού είχε παντρευτεί με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, και αργότερα με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Η ηθοποιός είχε μιλήσε σε παλαιότερη συνέντευξη της στην εκπομπή «Στιγμές» για την προσπάθεια της να αποκτήσει παιδί και την απόφαση να μην γίνει μητέρα. Όπως είχε πει: «Έκανα προσπάθεια αλλά δεν γινόταν, το πήρα απόφαση. Κάτι που δεν μπορώ να το κάνω δεν με απασχολεί. Ήμουν μία ωραία κοπέλα που την ήθελαν όλοι. Πάντα είχα το κόμπλεξ ότι δεν μπορούσα να κάνω παιδιά. Δεν είχα την αυτοπεποίθηση που έχω στα 90».Και είχε προσθέσει: «Περνάω υπέροχα μόνη μου και δεν με πιστεύουν που το λέω. Έκανα πολλή δουλειά με εμένα για να είμαι μόνη μου. Γύρω στα 50 πέρασα μια κρίση, ένα μπέρδεμα του ποια είμαι».