Ο Κούλλης Νικολάου έμαθε για τον θάνατο της Μάρως Κοντού λίγο πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα: Δεν γνώριζα, είμαι συγκινημένος
Ο Κούλλης Νικολάου έμαθε για τον θάνατο της Μάρως Κοντού λίγο πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα: Δεν γνώριζα, είμαι συγκινημένος
Ο ηθοποιός μίλησε με τρεμάμενη φωνή για τη συνεργασία τους - «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ψυχούλα της που μας ακούει, να πάει στο καλό», είπε
Λίγα λεπτά πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα έμαθε για τον θάνατο της Μάρως Κοντού ο Κούλλης Νικολάου και μίλησε εμφανώς συγκινημένος για εκείνη και τη συνεργασία τους.
Ο ηθοποιός συνεργάστηκε με τη Μάρω Κοντού στη Γη της Ελιάς τα τελευταία πέντε χρόνια και όταν τον κάλεσαν από την εκπομπή «10 παντού» ώστε να πει λίγα λόγια για εκείνη καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών την Τετάρτη 15 Ιουλίου, δεν ήταν σε θέση να πει πολλά, καθώς ακόμα δεν είχε συνειδητοποιήσει τι συνέβη.
Ο Κούλλης Νικολάου είπε χαρακτηριστικά, με τρεμάμενη φωνή: «Τι να σας πω τώρα... Με πιάσατε εξ απροόπτου, δεν είχα μάθει την είδηση. Δεν γνώριζα. Προσπαθώ να το περάσω στο μυαλό μου. Ήταν τιμή μας που δουλέψαμε με αυτόν τον άνθρωπο… Με διακατέχει μια σοκαριστική συγκίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί το έμαθα από εσάς. Είμαι συγκινημένος… Τι να σας πω. Δεός... Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει ιστορία… Τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής της τα αφιέρωσε σε εμάς. Η ψυχούλα της που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πάει στο καλό. Ήταν μάγκας, λεβέντισσα, Ελληνίδα πρότυπο. Δεν έχω να πω πολλά. Είναι η Μάρω Κοντού».
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Όταν ρωτήθηκε ποιες στιγμές από τη συνεργασία τους ξεχωρίζει, ο ηθοποιός απάντησε: «Μου είναι δύσκολο να σας πω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Είναι ένας άνθρωπος τόσο σπουδαίος. Ήταν σαν παιδάκι. Αυτή έδινε παράδειγμα σε εμάς τι σημαίνει να μην γερνάει η ψυχή, το μυαλό, τι σημαίνει ζωντανός άνθρωπος. Ήταν απλή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ. Στο καλό Μάρω μας, στο καλό, στο καλό...».
Η Μάρω Κοντού το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της», αναφέρεται.
Ο ηθοποιός συνεργάστηκε με τη Μάρω Κοντού στη Γη της Ελιάς τα τελευταία πέντε χρόνια και όταν τον κάλεσαν από την εκπομπή «10 παντού» ώστε να πει λίγα λόγια για εκείνη καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών την Τετάρτη 15 Ιουλίου, δεν ήταν σε θέση να πει πολλά, καθώς ακόμα δεν είχε συνειδητοποιήσει τι συνέβη.
Ο Κούλλης Νικολάου είπε χαρακτηριστικά, με τρεμάμενη φωνή: «Τι να σας πω τώρα... Με πιάσατε εξ απροόπτου, δεν είχα μάθει την είδηση. Δεν γνώριζα. Προσπαθώ να το περάσω στο μυαλό μου. Ήταν τιμή μας που δουλέψαμε με αυτόν τον άνθρωπο… Με διακατέχει μια σοκαριστική συγκίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί το έμαθα από εσάς. Είμαι συγκινημένος… Τι να σας πω. Δεός... Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει ιστορία… Τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής της τα αφιέρωσε σε εμάς. Η ψυχούλα της που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πάει στο καλό. Ήταν μάγκας, λεβέντισσα, Ελληνίδα πρότυπο. Δεν έχω να πω πολλά. Είναι η Μάρω Κοντού».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε ποιες στιγμές από τη συνεργασία τους ξεχωρίζει, ο ηθοποιός απάντησε: «Μου είναι δύσκολο να σας πω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Είναι ένας άνθρωπος τόσο σπουδαίος. Ήταν σαν παιδάκι. Αυτή έδινε παράδειγμα σε εμάς τι σημαίνει να μην γερνάει η ψυχή, το μυαλό, τι σημαίνει ζωντανός άνθρωπος. Ήταν απλή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ. Στο καλό Μάρω μας, στο καλό, στο καλό...».
Η Μάρω Κοντού το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της», αναφέρεται.
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