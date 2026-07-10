Η Αναστασία ενώνει τη φωνή της με την Anitta σε μία νέα συνεργασία
Η Αναστασία ενώνει τη φωνή της με την Anitta σε μία νέα συνεργασία
Οι δύο τραγουδίστριες συνδύασαν τη σύγχρονη ελληνική ποπ με τον λάτιν ήχο στο τραγούδι «LOCA»
Το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα διεθνές βήμα της καριέρας της κάνει η Αναστασία, ενώνοντας τη φωνή της με την Anitta στο ολοκαίνουργιο single «LOCA», που κυκλοφορεί παγκοσμίως από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.
Η συνεργασία αυτή φέρνει την Αναστασία δίπλα σε μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.
Η Anitta αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς pop και latin σκηνής, με δισεκατομμύρια streams και views, δεκάδες πολυπλατινένιες επιτυχίες και μια εντυπωσιακή παγκόσμια πορεία. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι The Weeknd, Madonna, Shakira, LISA, J Balvin, Maluma, Missy Elliott, Cardi B, Major Lazer, Black Eyed Peas και πολλοί ακόμη, ενώ τραγούδια όπως τα «Envolver», «Downtown», «São Paulo» και «Bellakeo» έχουν κατακτήσει τα charts σε όλο τον κόσμο.
Το «LOCA» σηματοδοτεί τη συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων, συνδυάζοντας τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής pop με τον εκρηκτικό latin ήχο, σε μία παραγωγή με ξεκάθαρο διεθνή προσανατολισμό.
Η κυκλοφορία του τραγουδιού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της Αναστασίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πέρα από τα ελληνικά σύνορα και ανοίγοντας νέους δρόμους στη διεθνή μουσική σκηνή.
Με εκατομμύρια θαυμαστές της Anitta σε κάθε γωνιά του κόσμου να στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεργασία αυτή, το «LOCA» αποτελεί μία κυκλοφορία με πραγματικά παγκόσμια απήχηση και φέρνει την Αναστασία στο επίκεντρο ενός διεθνούς μουσικού γεγονότος.
Η 33χρονη τραγουδίστρια εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της για την Αναστασία, τονίζοντας πως είναι μεγάλη θαυμάστριά της και πως η συνεργασία τους αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ίδια.
Η συνεργασία αυτή φέρνει την Αναστασία δίπλα σε μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.
Η Anitta αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς pop και latin σκηνής, με δισεκατομμύρια streams και views, δεκάδες πολυπλατινένιες επιτυχίες και μια εντυπωσιακή παγκόσμια πορεία. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι The Weeknd, Madonna, Shakira, LISA, J Balvin, Maluma, Missy Elliott, Cardi B, Major Lazer, Black Eyed Peas και πολλοί ακόμη, ενώ τραγούδια όπως τα «Envolver», «Downtown», «São Paulo» και «Bellakeo» έχουν κατακτήσει τα charts σε όλο τον κόσμο.
Το «LOCA» σηματοδοτεί τη συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων, συνδυάζοντας τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής pop με τον εκρηκτικό latin ήχο, σε μία παραγωγή με ξεκάθαρο διεθνή προσανατολισμό.
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Η κυκλοφορία του τραγουδιού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της Αναστασίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πέρα από τα ελληνικά σύνορα και ανοίγοντας νέους δρόμους στη διεθνή μουσική σκηνή.
Με εκατομμύρια θαυμαστές της Anitta σε κάθε γωνιά του κόσμου να στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεργασία αυτή, το «LOCA» αποτελεί μία κυκλοφορία με πραγματικά παγκόσμια απήχηση και φέρνει την Αναστασία στο επίκεντρο ενός διεθνούς μουσικού γεγονότος.
Η 33χρονη τραγουδίστρια εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της για την Αναστασία, τονίζοντας πως είναι μεγάλη θαυμάστριά της και πως η συνεργασία τους αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ίδια.
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