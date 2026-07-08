Η Κέιτ Μπλάνσετ έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 18χρονο γιο της
Η Κέιτ Μπλάνσετ έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 18χρονο γιο της
Η ηθοποιός είχε σχεδόν μία δεκαετία να βρεθεί σε εκδήλωση με τον Ιγκνάτιους Άπτον
Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 18χρονο γιο της πραγματοποίησε η Κέιτ Μπλάνσετ στην Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.
Η 57χρονη ηθοποιός και ο γιος της, Ιγκνάτιους Άπτον έδωσαν το «παρών» στην επίδειξη του οίκου Giorgio Armani Privé για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027.
Για την περίσταση η Κέιτ Μπλάνσετ επέλεξε ένα μαύρο με λευκές λεπτομέρειες, αυστηρά κομμένο, κοστούμι Giorgio Armani, με έντονους ώμους και βαθύ ντεκολτέ. Η ηθοποιός συνδύασε το σύνολο με διακριτικά αξεσουάρ. Ο Ιγκνάτιους Άπτον πόζαρε με ένα μαύρο σακάκι συνδυασμένο με παντελόνι, προσθέτοντας μια αλυσίδα στον λαιμό.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Ο γιος της Μπλάνσετ είχε εδώ και σχεδόν μία δεκαετία να βρεθεί σε κάποια εκδήλωση, καθώς τελευταία φορά είχε εμφανιστεί στο πλευρό της μητέρας του στα Green Carpet Fashion Awards Italia το 2018, ενώ νωρίτερα είχε φωτογραφηθεί μαζί της στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Ocean’s 8» στο Λονδίνο.
Ο Ιγκνάτιους είναι ο μικρότερος γιος της Κέιτ Μπλάνσετ και του συζύγου της, σκηνοθέτη και σεναριογράφου Άντριου Άπτον. Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο γιους, τον 24χρονο Ντάσιελ και τον 22χρονο Ρόμαν, καθώς και την 11χρονη υιοθετημένη κόρη τους, Έντιθ.
Το 2020, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει την ασυνήθιστη προέλευση του ονόματος του γιου της, εξηγώντας πως προέκυψε από το παιδικό βιβλίο «Captain Underpants».
Φωτογραφίες: AP
Η 57χρονη ηθοποιός και ο γιος της, Ιγκνάτιους Άπτον έδωσαν το «παρών» στην επίδειξη του οίκου Giorgio Armani Privé για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027.
Για την περίσταση η Κέιτ Μπλάνσετ επέλεξε ένα μαύρο με λευκές λεπτομέρειες, αυστηρά κομμένο, κοστούμι Giorgio Armani, με έντονους ώμους και βαθύ ντεκολτέ. Η ηθοποιός συνδύασε το σύνολο με διακριτικά αξεσουάρ. Ο Ιγκνάτιους Άπτον πόζαρε με ένα μαύρο σακάκι συνδυασμένο με παντελόνι, προσθέτοντας μια αλυσίδα στον λαιμό.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@gala.fr
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@gala.fr
#cateblanchett #giorgioarmaniprive #tiktokfashion #fashiontiktok #onregardequoi♬ The Fate of Ophelia - Taylor Swift
Ο γιος της Μπλάνσετ είχε εδώ και σχεδόν μία δεκαετία να βρεθεί σε κάποια εκδήλωση, καθώς τελευταία φορά είχε εμφανιστεί στο πλευρό της μητέρας του στα Green Carpet Fashion Awards Italia το 2018, ενώ νωρίτερα είχε φωτογραφηθεί μαζί της στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Ocean’s 8» στο Λονδίνο.
Ο Ιγκνάτιους είναι ο μικρότερος γιος της Κέιτ Μπλάνσετ και του συζύγου της, σκηνοθέτη και σεναριογράφου Άντριου Άπτον. Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο γιους, τον 24χρονο Ντάσιελ και τον 22χρονο Ρόμαν, καθώς και την 11χρονη υιοθετημένη κόρη τους, Έντιθ.
Το 2020, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει την ασυνήθιστη προέλευση του ονόματος του γιου της, εξηγώντας πως προέκυψε από το παιδικό βιβλίο «Captain Underpants».
Φωτογραφίες: AP
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