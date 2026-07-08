Η Κέιτ Μπλάνσετ έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 18χρονο γιο της

Ιγκνάτιους Άπτον

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Ο γιος της Μπλάνσετ είχε εδώ και σχεδόν μία δεκαετία να βρεθεί σε κάποια εκδήλωση, καθώς

τελευταία φορά είχε εμφανιστεί στο πλευρό της μητέρας του στα Green Carpet Fashion Awards Italia το 2018, ενώ νωρίτερα είχε

φωτογραφηθεί

μαζί της στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Ocean’s 8» στο Λονδίνο.

Ο Ιγκνάτιους είναι ο μικρότερος γιος της Κέιτ Μπλάνσετ και του συζύγου της, σκηνοθέτη και σεναριογράφου Άντριου Άπτον. Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο γιους, τον 24χρονο Ντάσιελ και τον 22χρονο Ρόμαν, καθώς και την 11χρονη υιοθετημένη κόρη τους, Έντιθ.

Το 2020, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει την ασυνήθιστη προέλευση του ονόματος του γιου της, εξηγώντας πως προέκυψε από το παιδικό βιβλίο «Captain Underpants».