Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Χαλκιδική

Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη μοναστική ζωή, το πνευματικό έργο και την κοινωνική προσφορά της Αδελφότητας, η οποία ακολουθεί την αγιορείτικη παράδοση και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γυναικεία μοναστικά κέντρα της χώρας