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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Χαλκιδική Μοναστήρι

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Χαλκιδική

Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη μοναστική ζωή, το πνευματικό έργο και την κοινωνική προσφορά της Αδελφότητας, η οποία ακολουθεί την αγιορείτικη παράδοση και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γυναικεία μοναστικά κέντρα της χώρας

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Χαλκιδική
6 ΣΧΟΛΙΑ
Επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποίησε η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Ορμύλια Χαλκιδικής, όπως γνωστοποίησε η Πρεσβεία των ΗΠΑ⁠.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη μοναστική ζωή, το πνευματικό έργο και την κοινωνική προσφορά της Αδελφότητας, η οποία ακολουθεί την αγιορείτικη παράδοση και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γυναικεία μοναστικά κέντρα της χώρας.

Κατά την επίσκεψή της, συναντήθηκε με τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Γέροντα Ελισσαίο, καθώς και με την Καθηγουμένη του Ιερού Κοινοβίου, Γερόντισσα Νικοδήμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του vimaorthodoxias.gr, η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα. Η Πρέσβης των ΗΠΑ έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη αγιορείτικη παράδοση, τον τρόπο ζωής της μοναστικής κοινότητας και τη συμβολή της Εκκλησίας στη στήριξη του ανθρώπου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί, για περισσότερο από μία δεκαετία, ανάμεσα στο Ίδρυμα της Ορμύλιας και σημαντικά αμερικανικά επιστημονικά κέντρα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Lombardi Cancer Center του Πανεπιστημίου Georgetown, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και το Emory University, με δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη, την περίθαλψη και την επιστημονική έρευνα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Χαλκιδική
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Χαλκιδική
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Χαλκιδική
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Χαλκιδική
6 ΣΧΟΛΙΑ

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