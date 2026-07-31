Φωτιά στη Βοιωτία: Εκκενώνεται δια θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά στη Βοιωτία: Εκκενώνεται δια θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η θαλάσσια επιχείρηση πραγματοποιείται προς την περιοχή Λιβαδόστρα, όπου οι πολίτες αποβιβάζονται και στη συνέχεια μεταφέρονται με λεωφορεία του δήμου σε ασφαλές σημείο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης του παραθαλάσσιου οικισμού Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.
Οι Αρχές απομακρύνουν κατοίκους και επισκέπτες τόσο δια θαλάσσης όσο και μέσω εναλλακτικής διαδρομής από χωματόδρομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα κινούνται ανά ομάδες των δέκα κάθε φορά, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού σε περίπτωση μεταβολής του μετώπου της φωτιάς.
Στην περιοχή επιχειρούν ήδη πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής, ενώ προς το σημείο κατευθύνονται και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού καθώς και ένα ακόμη πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής.
Η θαλάσσια επιχείρηση πραγματοποιείται προς την περιοχή Λιβαδόστρα, όπου οι πολίτες αποβιβάζονται και στη συνέχεια μεταφέρονται με λεωφορεία του δήμου σε ασφαλές σημείο.
Λίγο πριν τις 14.30 περίπου 80 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Oι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού λόγω ισχυρών αναταράξεων.
Οι Αρχές απομακρύνουν κατοίκους και επισκέπτες τόσο δια θαλάσσης όσο και μέσω εναλλακτικής διαδρομής από χωματόδρομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα κινούνται ανά ομάδες των δέκα κάθε φορά, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού σε περίπτωση μεταβολής του μετώπου της φωτιάς.
Στην περιοχή επιχειρούν ήδη πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής, ενώ προς το σημείο κατευθύνονται και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού καθώς και ένα ακόμη πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής.
Η θαλάσσια επιχείρηση πραγματοποιείται προς την περιοχή Λιβαδόστρα, όπου οι πολίτες αποβιβάζονται και στη συνέχεια μεταφέρονται με λεωφορεία του δήμου σε ασφαλές σημείο.
Λίγο πριν τις 14.30 περίπου 80 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Oι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού λόγω ισχυρών αναταράξεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα