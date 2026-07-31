ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Φωτιά στη Βοιωτία: Εκκενώνεται δια θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βοιωτία Εκκένωση

Φωτιά στη Βοιωτία: Εκκενώνεται δια θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η θαλάσσια επιχείρηση πραγματοποιείται προς την περιοχή Λιβαδόστρα, όπου οι πολίτες αποβιβάζονται και στη συνέχεια μεταφέρονται με λεωφορεία του δήμου σε ασφαλές σημείο

Φωτιά στη Βοιωτία: Εκκενώνεται δια θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης του παραθαλάσσιου οικισμού Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Οι Αρχές απομακρύνουν κατοίκους και επισκέπτες τόσο δια θαλάσσης όσο και μέσω εναλλακτικής διαδρομής από χωματόδρομο.  Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα κινούνται ανά ομάδες των δέκα κάθε φορά, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού σε περίπτωση μεταβολής του μετώπου της φωτιάς.

Στην περιοχή επιχειρούν ήδη πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής, ενώ προς το σημείο κατευθύνονται και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού καθώς και ένα ακόμη πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής.

Η θαλάσσια επιχείρηση πραγματοποιείται προς την περιοχή Λιβαδόστρα, όπου οι πολίτες αποβιβάζονται και στη συνέχεια μεταφέρονται με λεωφορεία του δήμου σε ασφαλές σημείο.

Λίγο πριν τις 14.30 περίπου 80 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

fotia_voiotia__1_
fotia_voiotia__2_
maketa-fotia-voiotia

Oι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού λόγω ισχυρών αναταράξεων.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης