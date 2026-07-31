Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε την αιωνόβια κάτοικο του Αγαθονησίου, ο διάλογος που είχαν

Ο πρωθυπουργός την ρώτησε την γυναίκα 102 ετών αν γνωρίζει ποιος είναι και εκείνη του απάντησε: «Βεβαίως, ο Κυριάκος!»