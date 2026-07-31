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Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε την αιωνόβια κάτοικο του Αγαθονησίου, ο διάλογος που είχαν
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Κυριάκος Μητσοτάκης Αγαθονήσι Πρωθυπουργός

Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε την αιωνόβια κάτοικο του Αγαθονησίου, ο διάλογος που είχαν

Ο πρωθυπουργός την ρώτησε την γυναίκα 102 ετών αν γνωρίζει ποιος είναι και εκείνη του απάντησε: «Βεβαίως, ο Κυριάκος!»

Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε την αιωνόβια κάτοικο του Αγαθονησίου, ο διάλογος που είχαν
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Την γηραιότερη γυναίκα κάτοικο του Αγαθονησίου, την κυρία Μαρουδιώ Κανέλλη, ηλικίας 102 ετών, επισκέφθηκε στο σπίτι της ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό νησί την περασμένη Τετάρτη, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο νησί.

«Ήταν μία στιγμή που τον συγκίνησε βαθιά και τον ίδιο», ανέφεραν στην τοπική ιστοσελίδα dimokratiki.gr   άνθρωποι που ήταν δίπλα του στην περιοδεία.

Σύμφωνα με την περιγραφή τους, κατά την περιοδεία στο Αγαθονήσι και αναχωρώντας από την αίθουσα του δημαρχείου, ένας κάτοικος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι στο νησί ζει μια υπεραιωνόβια γυναίκα, ηλικίας 102 ετών, και τον ρώτησε αν θα ήθελε να τη συναντήσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και μάλιστα πέτυχε την γυναίκα να καθαρίζει.

Σύμφωνα πάντα με την τοπική ιστοσελίδα την ρώτησε αν γνωρίζει ποιος είναι και εκείνη του απάντησε: «Βεβαίως, ο Κυριάκος!».
3 ΣΧΟΛΙΑ

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