Μελόνι: Σοκαριστικές οι εικόνες από τη Θέουτα, να ανασταλεί η συνθήκη Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από Ισπανία
Μελόνι: Σοκαριστικές οι εικόνες από τη Θέουτα, να ανασταλεί η συνθήκη Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από Ισπανία
Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός - Ανάρτηση και από τον υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε σήμερα υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, μετά την άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», τόνισε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι, που τάχθηκε υπέρ του μέτρου.
«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», τόνισε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.
Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026
Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.…
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι, που τάχθηκε υπέρ του μέτρου.
«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026
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