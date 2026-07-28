Στην Αθήνα ο Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό
Στην Αθήνα ο Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό
Ο Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται στην Ελλάδα, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του
Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Στέφαν Ορτέγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
Ο 34χρονος Γερμανός τερματοφύλακας θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Για να γίνει ο βασικός Νο1 στους «ερυθρόλευκους», από την στιγμή, που ο Κωνσταντής Τζολάκης έφυγε για τη Χαλ.
«Πήρε καιρό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ.
Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να δω το τεχνικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου. Έχω ξαναβρεθεί εδώ, με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Σούπερ Καπ Ευρώπης, οπότε ξέρω τις εγκαταστάσεις και το γήπεδο της ομάδας.
Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον πρώτο βασικό στόχο, που είναι να προκριθούμε στο Champions League. Έπειτα πρέπει να είμαστε πάντα πρωταθλητές εδώ» είπε ο Ορτέγκα στις πρώτες του δηλώσεις, επί Ελληνικού εδάφους.
Ο 34χρονος Γερμανός τερματοφύλακας θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Για να γίνει ο βασικός Νο1 στους «ερυθρόλευκους», από την στιγμή, που ο Κωνσταντής Τζολάκης έφυγε για τη Χαλ.
«Πήρε καιρό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ.
Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να δω το τεχνικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου. Έχω ξαναβρεθεί εδώ, με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Σούπερ Καπ Ευρώπης, οπότε ξέρω τις εγκαταστάσεις και το γήπεδο της ομάδας.
Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον πρώτο βασικό στόχο, που είναι να προκριθούμε στο Champions League. Έπειτα πρέπει να είμαστε πάντα πρωταθλητές εδώ» είπε ο Ορτέγκα στις πρώτες του δηλώσεις, επί Ελληνικού εδάφους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα