Τουλάχιστον 240 κατεστραμμένα σπίτια και πάνω από 200.000 εκτοπισμένοι: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία, δείτε φωτογραφίες

Για τα θαλάσσια είδη, οι στάχτες και τα τοξικά μόρια του καπνού θα αποδειχθούν ολέθρια, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενι, ειδική στην προστασία των ζώων και τη διαχείριση κρίσεων. Έφερε ως παράδειγμα τη στικτή νεροχελώνα, ένα είδος που έχει ήδη επηρεαστεί από τις πυρκαγιές του 2022.Πολλά γρήγορα ζώα πρόλαβαν να φύγουν πριν τα φτάσουν οι φλόγες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή. Ένα ζαρκάδι ή ένα ελάφι μπορούν να πηδήξουν ένα φράχτη δύο μέτρων με ένα άλμα και να φτάσουν στον δρόμο όμως, τα πανικοβλημένα ζώα κινδυνεύουν, βγαίνοντας από τα δάση, να συγκρουστούν με αυτοκίνητα ή με τρένα, είπε ο Λοΐς.Υπάρχουν επίσης «δευτερογενείς» παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται με την τοξικότητα των καπνών, ή με τα πλαστικά μόρια που θα εισπνεύσουν τα πουλιά, ανέφερε η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενί, η οποία αύριο θα μεταβεί στην κοινότητα Μεζός της Λαντ για να βοηθήσει τους πυροσβέστες να προστατεύσουν τα ζώα.Όσα γλίτωσαν θα πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν. «Θα αναγκαστούν να βρουν μια θέση σε άλλα εδάφη, που είναι ήδη κατειλημμένα από άλλα ζώα και οι πόροι δεν επαρκούν για όλους», είπε ο Λοΐς.Το θέμα της επανεισαγωγής των άγριων ζώων θα τεθεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, είπε η υπουργός Μονίκ Μπαρμπί, εξηγώντας ότι «χρειάζονται έναν βιότοπο». «Η επανεισαγωγή τους ενώ δεν υπάρχουν πλέον δάση είναι περίπλοκο ζήτημα. Επομένως, αρχικά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε το αναγκαίο περιβάλλον», είπε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.