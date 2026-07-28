Τουλάχιστον 240 κατεστραμμένα σπίτια και πάνω από 200.000 εκτοπισμένοι: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία, δείτε φωτογραφίες
Τουλάχιστον 240 κατεστραμμένα σπίτια και πάνω από 200.000 εκτοπισμένοι: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία, δείτε φωτογραφίες
Εχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων, η πυρκαγιά της Ζιρόντ είναι η μεγαλύτερη στην Γαλλία από την γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Λαντ στην Γασκώνη με 500.000 στρέμματα καμένης γης
Οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλύματα της κωμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς η οποία ωστόσο σταθεροποιήθηκε κατά την διάρκεια μίας σχετικά ήσυχης νύχτας.
Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της Αρκασόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη βραχυπρόθεσμα. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματισθεί και 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί.
Η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί και οι αναζωπυρώσεις της νύκτας «είναι υπό έλεγχο», ανακοίνωσε η περιφέρεια της Ζιρόντ νωρίς το πρωί. Όμως η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών στην Γαλλία δημιουργεί ανησυχίες για νέα επιδείνωση της κατάστασης.
Εχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων, η πυρκαγιά της Ζιρόντ είναι η μεγαλύτερη στην Γαλλία από την γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Λαντ στην Γασκώνη με 500.000 στρέμματα καμένης γης. Από τον Ιανουάριο, 920.000 στρέμματα έχουν καεί στην γαλλική επικράτεια, πράγμα που σημαίνει ότι το 2026 καταρρίπτει το ρεκόρ των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια δορυφορικών δεδομένων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών Effis.
Στην περιοχή του Μπορντό, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France προβλέπει για σήμερα αύξηση των θερμοκρασιών μέχρι τους 35 ° C και νοτιοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τους δυτικούς ωκεάνιους ανέμους είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν τις φλόγες. Οι περιφέρειες της Ζιρόντ και της Λαντ πέρασαν σήμερα στην κίτρινη ζώνη της επιφυλακής για καύσωνα.
«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα κρίσεων του νομαρχιακού επιχειρησιακού κέντρου πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS). Η κυβέρνησή του επικρίνεται από την αντιπολίτευση στον τομέα της πολιτικής προστασίας για έλλειψη προετοιμασίας και καταγγέλλει την κατάσταση του στόλου των γερασμένων Canadair.
Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Οι συνέπειες όμως θα είναι «καταστροφικές», εκτιμά η Γαλλίδα υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί, που αναμένει ότι οι απώλειες των άγριων ζώων θα είναι «εξαιρετικά μεγάλες».
Σε ορισμένες ζώνες, όπως στην κοινότητα του Πορζ που καταστράφηκε από τη φωτιά, «τίποτα δεν αντιστάθηκε» στις φλόγες, είπε ο δασοπόνος μηχανικός Λοράν Τιγιόν, που εργάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Δασών (ONF). «Η δύναμη της φωτιάς και η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστιες», είπε.
Όπως συμβαίνει συχνά στις δασικές πυρκαγιές, η πανίδα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στα ζώα που έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν και σε εκείνα που παγιδεύονται στις φλόγες.
Αμφίβια, έντομα, ερπετά… Πάρα πολλά είδη δεν έχουν την ταχύτητα για να διαφύγουν καθώς εξαπλώνονται γοργά οι φλόγες. Μεταξύ αυτών είναι και ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο πηλοβάτης, ένα είδος φρύνου που ζει στη Μεσόγειο και στα παράλια του Ατλαντικού, η μαργαριτοσαύρα, μια από τις μεγαλύτερες σαύρες της Ευρώπης, που ξεχωρίζει από τα ζωηρά χρώματά της και η νανομυγαλή, το μικρότερο θηλαστικό του κόσμου.
Τα έντομα θα επηρεαστούν επίσης σημαντικά, κυρίως εκείνα που βρίσκονται στο στάδιο της προνύμφης και όσα ζουν στα δάση, είπε ο Γκρεγκουάρ Λοΐς, ορνιθολόγος στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού. Ως αποτέλεσμα, η επιστροφή στα καμένα δάση θα είναι δύσκολη και για τα ωδικά πτηνά, που τρέφονται κατά κύριο λόγο με έντομα.
«Η περιοχή θα είναι εντελώς αφιλόξενη το επόμενο έτος», καθώς θα σπάσει η τροφική αλυσίδα, εξήγησε ο Λοΐς.
Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της Αρκασόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη βραχυπρόθεσμα. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματισθεί και 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί.
Η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί και οι αναζωπυρώσεις της νύκτας «είναι υπό έλεγχο», ανακοίνωσε η περιφέρεια της Ζιρόντ νωρίς το πρωί. Όμως η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών στην Γαλλία δημιουργεί ανησυχίες για νέα επιδείνωση της κατάστασης.
Εχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων, η πυρκαγιά της Ζιρόντ είναι η μεγαλύτερη στην Γαλλία από την γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Λαντ στην Γασκώνη με 500.000 στρέμματα καμένης γης. Από τον Ιανουάριο, 920.000 στρέμματα έχουν καεί στην γαλλική επικράτεια, πράγμα που σημαίνει ότι το 2026 καταρρίπτει το ρεκόρ των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια δορυφορικών δεδομένων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών Effis.
Η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949
Στην περιοχή του Μπορντό, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France προβλέπει για σήμερα αύξηση των θερμοκρασιών μέχρι τους 35 ° C και νοτιοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τους δυτικούς ωκεάνιους ανέμους είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν τις φλόγες. Οι περιφέρειες της Ζιρόντ και της Λαντ πέρασαν σήμερα στην κίτρινη ζώνη της επιφυλακής για καύσωνα.
«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε»
«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα κρίσεων του νομαρχιακού επιχειρησιακού κέντρου πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS). Η κυβέρνησή του επικρίνεται από την αντιπολίτευση στον τομέα της πολιτικής προστασίας για έλλειψη προετοιμασίας και καταγγέλλει την κατάσταση του στόλου των γερασμένων Canadair.
Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Οι συνέπειες όμως θα είναι «καταστροφικές», εκτιμά η Γαλλίδα υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί, που αναμένει ότι οι απώλειες των άγριων ζώων θα είναι «εξαιρετικά μεγάλες».
«Τίποτα δεν αντιστάθηκε» στις φλόγες
Σε ορισμένες ζώνες, όπως στην κοινότητα του Πορζ που καταστράφηκε από τη φωτιά, «τίποτα δεν αντιστάθηκε» στις φλόγες, είπε ο δασοπόνος μηχανικός Λοράν Τιγιόν, που εργάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Δασών (ONF). «Η δύναμη της φωτιάς και η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστιες», είπε.
Όπως συμβαίνει συχνά στις δασικές πυρκαγιές, η πανίδα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στα ζώα που έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν και σε εκείνα που παγιδεύονται στις φλόγες.
Αμφίβια, έντομα, ερπετά… Πάρα πολλά είδη δεν έχουν την ταχύτητα για να διαφύγουν καθώς εξαπλώνονται γοργά οι φλόγες. Μεταξύ αυτών είναι και ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο πηλοβάτης, ένα είδος φρύνου που ζει στη Μεσόγειο και στα παράλια του Ατλαντικού, η μαργαριτοσαύρα, μια από τις μεγαλύτερες σαύρες της Ευρώπης, που ξεχωρίζει από τα ζωηρά χρώματά της και η νανομυγαλή, το μικρότερο θηλαστικό του κόσμου.
Τα έντομα θα επηρεαστούν επίσης σημαντικά, κυρίως εκείνα που βρίσκονται στο στάδιο της προνύμφης και όσα ζουν στα δάση, είπε ο Γκρεγκουάρ Λοΐς, ορνιθολόγος στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού. Ως αποτέλεσμα, η επιστροφή στα καμένα δάση θα είναι δύσκολη και για τα ωδικά πτηνά, που τρέφονται κατά κύριο λόγο με έντομα.
«Η περιοχή θα είναι εντελώς αφιλόξενη το επόμενο έτος», καθώς θα σπάσει η τροφική αλυσίδα, εξήγησε ο Λοΐς.
Για τα θαλάσσια είδη, οι στάχτες και τα τοξικά μόρια του καπνού θα αποδειχθούν ολέθρια, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενι, ειδική στην προστασία των ζώων και τη διαχείριση κρίσεων. Έφερε ως παράδειγμα τη στικτή νεροχελώνα, ένα είδος που έχει ήδη επηρεαστεί από τις πυρκαγιές του 2022.
Πολλά γρήγορα ζώα πρόλαβαν να φύγουν πριν τα φτάσουν οι φλόγες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή. Ένα ζαρκάδι ή ένα ελάφι μπορούν να πηδήξουν ένα φράχτη δύο μέτρων με ένα άλμα και να φτάσουν στον δρόμο όμως, τα πανικοβλημένα ζώα κινδυνεύουν, βγαίνοντας από τα δάση, να συγκρουστούν με αυτοκίνητα ή με τρένα, είπε ο Λοΐς.
Υπάρχουν επίσης «δευτερογενείς» παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται με την τοξικότητα των καπνών, ή με τα πλαστικά μόρια που θα εισπνεύσουν τα πουλιά, ανέφερε η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενί, η οποία αύριο θα μεταβεί στην κοινότητα Μεζός της Λαντ για να βοηθήσει τους πυροσβέστες να προστατεύσουν τα ζώα.
Όσα γλίτωσαν θα πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν. «Θα αναγκαστούν να βρουν μια θέση σε άλλα εδάφη, που είναι ήδη κατειλημμένα από άλλα ζώα και οι πόροι δεν επαρκούν για όλους», είπε ο Λοΐς.
Το θέμα της επανεισαγωγής των άγριων ζώων θα τεθεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, είπε η υπουργός Μονίκ Μπαρμπί, εξηγώντας ότι «χρειάζονται έναν βιότοπο». «Η επανεισαγωγή τους ενώ δεν υπάρχουν πλέον δάση είναι περίπλοκο ζήτημα. Επομένως, αρχικά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε το αναγκαίο περιβάλλον», είπε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές:
Πολλά γρήγορα ζώα πρόλαβαν να φύγουν πριν τα φτάσουν οι φλόγες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή. Ένα ζαρκάδι ή ένα ελάφι μπορούν να πηδήξουν ένα φράχτη δύο μέτρων με ένα άλμα και να φτάσουν στον δρόμο όμως, τα πανικοβλημένα ζώα κινδυνεύουν, βγαίνοντας από τα δάση, να συγκρουστούν με αυτοκίνητα ή με τρένα, είπε ο Λοΐς.
Υπάρχουν επίσης «δευτερογενείς» παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται με την τοξικότητα των καπνών, ή με τα πλαστικά μόρια που θα εισπνεύσουν τα πουλιά, ανέφερε η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενί, η οποία αύριο θα μεταβεί στην κοινότητα Μεζός της Λαντ για να βοηθήσει τους πυροσβέστες να προστατεύσουν τα ζώα.
Όσα γλίτωσαν θα πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν. «Θα αναγκαστούν να βρουν μια θέση σε άλλα εδάφη, που είναι ήδη κατειλημμένα από άλλα ζώα και οι πόροι δεν επαρκούν για όλους», είπε ο Λοΐς.
Το θέμα της επανεισαγωγής των άγριων ζώων θα τεθεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, είπε η υπουργός Μονίκ Μπαρμπί, εξηγώντας ότι «χρειάζονται έναν βιότοπο». «Η επανεισαγωγή τους ενώ δεν υπάρχουν πλέον δάση είναι περίπλοκο ζήτημα. Επομένως, αρχικά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε το αναγκαίο περιβάλλον», είπε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές:
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