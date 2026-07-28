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La Liga: Ο Δήμος Μαδρίτης έκρινε ακατάλληλο το γήπεδο της Βαγιεκάνο και έβαλε λουκέτο
La Liga: Ο Δήμος Μαδρίτης έκρινε ακατάλληλο το γήπεδο της Βαγιεκάνο και έβαλε λουκέτο
Ο έλεγχος από τις αρμόδιες επιτροπές είχε γίνει πριν από μήνες και αφού πέρασαν όλες οι προθεσμίες, αφαιρέθηκε το παραχωρητήριο του γηπέδου (ανήκει στον Δήμο της Μαδρίτης) καθώς παραμένουν οι σοβαρές ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας των θεατών
Η Περιφέρεια της Μαδρίτης και ο Δήμος της ισπανικής πρωτεύουσας είχαν προβεί σε ελέγχους στα γήπεδα της πόλης τον περασμένο Οκτώβριο και τα όσα ανακάλυψαν στο Βαγιέκας προκάλεσαν... σοκ.
Η Ράγιο Βαγιεκάνο, πήρε προθεσμία αρκετών μηνών ωστόσο η διοίκηση του Ραούλ Μαρτίν Πρέσα (ο οποίος θέλει να μετακομίσει η ομάδα αλλού) δεν έκανε το παραμικρό και οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Αφού μία νέα έκθεση πιστοποίησε «μια γενικευμένη κατάσταση παρωχημένων εγκαταστάσεων» και «μια σοβαρή μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς από την πλευρά της διοίκησης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου» και αφορά τα συστήματα πυροπροστασίας, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τον φωτισμό έκτακτης ανάγκης», αποφασίστηκε να ανακληθεί άμεσα το παραχωρητήριο και εξίσου άμεσα να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις.
«Απο αύριο Τετάρτη θα ξεκινήσουμε τις απαραίτητες εργασίες και θέλουμε να ανοίξει το συντομότερο δυνατό», ειπώθηκε από τον Δήμο με τον εκτιμώμενο χρόνο να είναι από δύο έως έξι μήνες, ενώ οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι άσχετες με το έργο της συνολικής ανακαίνισης, που παρουσιάστηκε στις 24 Ιουνίου, το οποίο θα αυξήσει τη χωρητικότητα στους 18.500 θεατές και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030.
Σίγουρα όμως για το επόμενο διάστημα η Ράγιο πρέπει να βρει μια προσωρινή έδρα μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
Η Ράγιο Βαγιεκάνο, πήρε προθεσμία αρκετών μηνών ωστόσο η διοίκηση του Ραούλ Μαρτίν Πρέσα (ο οποίος θέλει να μετακομίσει η ομάδα αλλού) δεν έκανε το παραμικρό και οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Αφού μία νέα έκθεση πιστοποίησε «μια γενικευμένη κατάσταση παρωχημένων εγκαταστάσεων» και «μια σοβαρή μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς από την πλευρά της διοίκησης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου» και αφορά τα συστήματα πυροπροστασίας, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τον φωτισμό έκτακτης ανάγκης», αποφασίστηκε να ανακληθεί άμεσα το παραχωρητήριο και εξίσου άμεσα να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις.
«Απο αύριο Τετάρτη θα ξεκινήσουμε τις απαραίτητες εργασίες και θέλουμε να ανοίξει το συντομότερο δυνατό», ειπώθηκε από τον Δήμο με τον εκτιμώμενο χρόνο να είναι από δύο έως έξι μήνες, ενώ οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι άσχετες με το έργο της συνολικής ανακαίνισης, που παρουσιάστηκε στις 24 Ιουνίου, το οποίο θα αυξήσει τη χωρητικότητα στους 18.500 θεατές και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030.
Σίγουρα όμως για το επόμενο διάστημα η Ράγιο πρέπει να βρει μια προσωρινή έδρα μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
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