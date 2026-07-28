La Liga: Ο Δήμος Μαδρίτης έκρινε ακατάλληλο το γήπεδο της Βαγιεκάνο και έβαλε λουκέτο

Ο έλεγχος από τις αρμόδιες επιτροπές είχε γίνει πριν από μήνες και αφού πέρασαν όλες οι προθεσμίες, αφαιρέθηκε το παραχωρητήριο του γηπέδου (ανήκει στον Δήμο της Μαδρίτης) καθώς παραμένουν οι σοβαρές ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας των θεατών