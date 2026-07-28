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Συνελήφθησαν δύο νεαροί για κλοπές στην Ρόδο, είχαν στην κατοχή τους από περικεφαλαία μέχρι και εικόνες
Συνελήφθησαν δύο νεαροί για κλοπές στην Ρόδο, είχαν στην κατοχή τους από περικεφαλαία μέχρι και εικόνες
Εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις κλοπών
Από περικεφαλαία μέχρι εικόνες και τιμαλφή εντόπισαν οι αστυνομικοί στην κατοχή δύο νεαρών, ηλικίας 20 και 27 ετών, που συνελήφθησαν στη Ρόδο για σειρά κλοπών και αποπειρών κλοπής.
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου οδήγησε στην εξιχνίαση συνολικά 12 υποθέσεων, ενώ τα κατασχεθέντα εξετάζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν με τις αντίστοιχες αξιόποινες πράξεις και να επιστραφούν στους νόμιμους κατόχους τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το διάστημα από τις 17 έως τις 30 Ιουνίου 2026 οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν μικροαντικείμενα και χρηματικό ποσό από δύο ανασφάλιστα και ξεκλείδωτα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ επιχείρησαν με την ίδια μέθοδο να διαρρήξουν ακόμη επτά οχήματα χωρίς να ολοκληρώσουν την πράξη τους.
Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 23 έως τις 27 Ιουλίου 2026, φέρονται να εισέβαλαν σε κατοικία, από όπου αφαίρεσαν 800 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.000 ευρώ. Επιπλέον, εισήλθαν με την ίδια μεθοδολογία σε ακόμη τέσσερις χώρους, έχοντας ως σκοπό την κλοπή.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή των δύο συλληφθέντων, αλλά και στην οικία τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μικροαντικείμενα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα, τα οποία εξετάζεται σε ποιες αξιόποινες πράξεις αντιστοιχούν και πρόκειται να αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Ρόδου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου οδήγησε στην εξιχνίαση συνολικά 12 υποθέσεων, ενώ τα κατασχεθέντα εξετάζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν με τις αντίστοιχες αξιόποινες πράξεις και να επιστραφούν στους νόμιμους κατόχους τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το διάστημα από τις 17 έως τις 30 Ιουνίου 2026 οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν μικροαντικείμενα και χρηματικό ποσό από δύο ανασφάλιστα και ξεκλείδωτα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ επιχείρησαν με την ίδια μέθοδο να διαρρήξουν ακόμη επτά οχήματα χωρίς να ολοκληρώσουν την πράξη τους.
Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 23 έως τις 27 Ιουλίου 2026, φέρονται να εισέβαλαν σε κατοικία, από όπου αφαίρεσαν 800 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.000 ευρώ. Επιπλέον, εισήλθαν με την ίδια μεθοδολογία σε ακόμη τέσσερις χώρους, έχοντας ως σκοπό την κλοπή.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή των δύο συλληφθέντων, αλλά και στην οικία τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μικροαντικείμενα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα, τα οποία εξετάζεται σε ποιες αξιόποινες πράξεις αντιστοιχούν και πρόκειται να αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Ρόδου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
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