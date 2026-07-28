Ο Ντόναλντ Τουσκ απηύθυνε έκκληση να τεθεί τέλος στα εγκλήματα μίσους κατά των Ουκρανών

Οι Ουκρανοί που ζουν στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν αυξανόμενη εχθρότητα - «Όποιος διαπράττει τέτοιες απεχθείς πράξεις ενεργεί κατά των συμφερόντων της Πολωνίας», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός