Με αρχαιοελληνικό look η Ζεντάγια σε εμφάνιση για την προώθηση της Οδύσσειας: Πόζαρε με λευκό μακρύ φόρεμα, μαντήλι στο κεφάλι και χρυσά σκουλαρίκια
Με αρχαιοελληνικό look η Ζεντάγια σε εμφάνιση για την προώθηση της Οδύσσειας: Πόζαρε με λευκό μακρύ φόρεμα, μαντήλι στο κεφάλι και χρυσά σκουλαρίκια
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στο πλευρό των Λούπιτα Νιόνγκο και Αν Χάθαγουεϊ και του υπόλοιπου καστ
Με ένα εντυπωσιακό σύνολο εμπνευσμένο από Αρχαία Ελλάδα εμφανίστηκε η Ζεντάγια σε φωτογράφιση στο Λονδίνο για την προώθηση της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.
Η ηθοποιός τράβηξε όλα τα βλέμματα στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο IET Building του Λονδίνου. Η Ζεντάγια πόζαρε με ένα ντραπέ φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και ασορτί μαντήλι στο κεφάλι. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και λευκές γόβες σε ύφος που παρέπεμπε στην αρχαία ελληνική αισθητική, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή της προσέγγιση, όπου οι εμφανίσεις της συνδέονται θεματικά με τις κινηματογραφικές της δουλειές.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν το «παρών» όλοι οι βασικοί συντελεστές της ταινίας, μεταξύ των οποίων οι Λούπιτα Νιόνγκο, Αν Χάθαγουεϊ, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαμάνθα Μόρτον, καθώς και ο ίδιος ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του και παραγωγό Έμα Τόμας.
Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, με τον Ματ Ντέιμον να υποδύεται τον Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, τη Zεντάγια τη θεά Αθηνά, τον Ρόμπερτ Πάτινσον τον Ερμή και τη Σαρλίζ Θερόν τη μάγισσα Κίρκη. Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου.
Φωτογραφίες: AP
Η ηθοποιός τράβηξε όλα τα βλέμματα στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο IET Building του Λονδίνου. Η Ζεντάγια πόζαρε με ένα ντραπέ φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και ασορτί μαντήλι στο κεφάλι. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και λευκές γόβες σε ύφος που παρέπεμπε στην αρχαία ελληνική αισθητική, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή της προσέγγιση, όπου οι εμφανίσεις της συνδέονται θεματικά με τις κινηματογραφικές της δουλειές.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν το «παρών» όλοι οι βασικοί συντελεστές της ταινίας, μεταξύ των οποίων οι Λούπιτα Νιόνγκο, Αν Χάθαγουεϊ, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαμάνθα Μόρτον, καθώς και ο ίδιος ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του και παραγωγό Έμα Τόμας.
Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, με τον Ματ Ντέιμον να υποδύεται τον Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, τη Zεντάγια τη θεά Αθηνά, τον Ρόμπερτ Πάτινσον τον Ερμή και τη Σαρλίζ Θερόν τη μάγισσα Κίρκη. Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου.
Φωτογραφίες: AP
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