Αγαπηδάκη: Το «Προλαμβάνω» δεν σταματά, συνεχίζεται έως το 2030 - Κινητές Ομάδες Υγείας με εξετάσεις στο σπίτι

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στη στάση της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι, όπως είπε, τα τελευταία τρία χρόνια δεν υπήρξε συναίνεση ούτε σε διατάξεις που αφορούσαν την πρόληψη