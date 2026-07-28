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Αγαπηδάκη: Το «Προλαμβάνω» δεν σταματά, συνεχίζεται έως το 2030 - Κινητές Ομάδες Υγείας με εξετάσεις στο σπίτι
Αγαπηδάκη: Το «Προλαμβάνω» δεν σταματά, συνεχίζεται έως το 2030 - Κινητές Ομάδες Υγείας με εξετάσεις στο σπίτι
Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στη στάση της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι, όπως είπε, τα τελευταία τρία χρόνια δεν υπήρξε συναίνεση ούτε σε διατάξεις που αφορούσαν την πρόληψη
Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» δεν σταματά, αλλά συνεχίζεται έως το 2030, με χρηματοδότηση πλέον από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Η κ. Αγαπηδάκη απάντησε στις αναφορές περί διακοπής του προγράμματος, κάνοντας λόγο για «σπέκουλα» και τονίζοντας ότι η πρόληψη παραμένει κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. «Να τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν: το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” δεν σταματά. Συνεχίζεται. Αλλάζει χρηματοδότηση. Από το Ταμείο Ανάκαμψης περνά στον Τακτικό Προϋπολογισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως σημείωσε, η συνέχιση του προγράμματος έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό και ο σχεδιασμός προβλέπει την εφαρμογή του έως το 2030. Αυτή την περίοδο, όπως είπε, προχωρούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες —γραφειοκρατικές, διοικητικές, επιχειρησιακές και νομικές— ώστε από τον Σεπτέμβριο οι πολίτες να αρχίσουν ξανά να λαμβάνουν μηνύματα στα κινητά τους για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι το «Προλαμβάνω» αφορά κρίσιμες προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τον καρκίνο του μαστού, καθώς και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τον τρόπο αυτό, όπως υπογράμμισε, η πρόληψη παύει να είναι μια αποσπασματική πολιτική και αποκτά σταθερή χρηματοδοτική βάση.
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Αναφερόμενη στην ιατρική κάλυψη των νησιών, η κ. Αγαπηδάκη στάθηκε στα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, αλλά και στο μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Όπως είπε, φέτος, με τη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, μικρά και πολύ μικρά νησιά εντάσσονται σε πρόσθετο οικονομικό κίνητρο ύψους 1.500 ευρώ.
Παράλληλα, οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου παρέχουν στήριξη στους γιατρούς είτε με επιδότηση ενοικίου είτε με δωρεάν κατοικία. Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στη νέα συμφωνία που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας με γνωστή πλατφόρμα, η οποία θα ξεκινήσει πιλοτικά σε ορισμένα νησιά, με στόχο να ενισχυθεί η στέγαση των γιατρών.
«Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τους γιατρούς», είπε, εξηγώντας ότι, παρά την αύξηση της οικονομικής αποζημίωσης μέσω σειράς κινήτρων, η δυσκολία εξεύρεσης κατοικίας παραμένει συχνά καθοριστικό εμπόδιο. «Πολλές φορές είτε είναι πανάκριβη είτε δεν βρίσκουν καν να νοικιάσουν», σημείωσε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί μόνο του να λύσει όλα τα προβλήματα στέγασης και στελέχωσης. «Το βασικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα: το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί, χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνει τη διαφορά», ανέφερε.
Ως παράδειγμα έφερε τα Ψαρά, όπου, όπως είπε, έχουν δημιουργηθεί ιατρικές κατοικίες με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, εξασφαλίζοντας μόνιμη στέγαση για γιατρούς. Σε άλλες περιπτώσεις, κυρίως σε νησιά με υψηλή επισκεψιμότητα, η συνεργασία με τους Δήμους είναι απαραίτητη, καθώς η πίεση στην αγορά κατοικίας είναι πολύ μεγάλη.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των Κινητών Ομάδων Υγείας στις νέες μεθόδους τηλεϊατρικής. Όπως εξήγησε, οι ομάδες διαθέτουν πλέον ένα νέο «βαλιτσάκι» τηλεϊατρικής, το οποίο επιτρέπει να πραγματοποιούνται στο σπίτι εξετάσεις που ξεκινούν από τις πιο απλές και φτάνουν έως υπερηχογράφημα, καρδιογράφημα και ακόμη και χαρτογράφηση σπίλων.
Η κ. Αγαπηδάκη απάντησε στις αναφορές περί διακοπής του προγράμματος, κάνοντας λόγο για «σπέκουλα» και τονίζοντας ότι η πρόληψη παραμένει κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. «Να τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν: το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” δεν σταματά. Συνεχίζεται. Αλλάζει χρηματοδότηση. Από το Ταμείο Ανάκαμψης περνά στον Τακτικό Προϋπολογισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως σημείωσε, η συνέχιση του προγράμματος έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό και ο σχεδιασμός προβλέπει την εφαρμογή του έως το 2030. Αυτή την περίοδο, όπως είπε, προχωρούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες —γραφειοκρατικές, διοικητικές, επιχειρησιακές και νομικές— ώστε από τον Σεπτέμβριο οι πολίτες να αρχίσουν ξανά να λαμβάνουν μηνύματα στα κινητά τους για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι το «Προλαμβάνω» αφορά κρίσιμες προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τον καρκίνο του μαστού, καθώς και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τον τρόπο αυτό, όπως υπογράμμισε, η πρόληψη παύει να είναι μια αποσπασματική πολιτική και αποκτά σταθερή χρηματοδοτική βάση.
Αναφερόμενη στην ιατρική κάλυψη των νησιών, η κ. Αγαπηδάκη στάθηκε στα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, αλλά και στο μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Όπως είπε, φέτος, με τη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, μικρά και πολύ μικρά νησιά εντάσσονται σε πρόσθετο οικονομικό κίνητρο ύψους 1.500 ευρώ.
Παράλληλα, οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου παρέχουν στήριξη στους γιατρούς είτε με επιδότηση ενοικίου είτε με δωρεάν κατοικία. Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στη νέα συμφωνία που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας με γνωστή πλατφόρμα, η οποία θα ξεκινήσει πιλοτικά σε ορισμένα νησιά, με στόχο να ενισχυθεί η στέγαση των γιατρών.
«Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τους γιατρούς», είπε, εξηγώντας ότι, παρά την αύξηση της οικονομικής αποζημίωσης μέσω σειράς κινήτρων, η δυσκολία εξεύρεσης κατοικίας παραμένει συχνά καθοριστικό εμπόδιο. «Πολλές φορές είτε είναι πανάκριβη είτε δεν βρίσκουν καν να νοικιάσουν», σημείωσε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί μόνο του να λύσει όλα τα προβλήματα στέγασης και στελέχωσης. «Το βασικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα: το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί, χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνει τη διαφορά», ανέφερε.
Ως παράδειγμα έφερε τα Ψαρά, όπου, όπως είπε, έχουν δημιουργηθεί ιατρικές κατοικίες με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, εξασφαλίζοντας μόνιμη στέγαση για γιατρούς. Σε άλλες περιπτώσεις, κυρίως σε νησιά με υψηλή επισκεψιμότητα, η συνεργασία με τους Δήμους είναι απαραίτητη, καθώς η πίεση στην αγορά κατοικίας είναι πολύ μεγάλη.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των Κινητών Ομάδων Υγείας στις νέες μεθόδους τηλεϊατρικής. Όπως εξήγησε, οι ομάδες διαθέτουν πλέον ένα νέο «βαλιτσάκι» τηλεϊατρικής, το οποίο επιτρέπει να πραγματοποιούνται στο σπίτι εξετάσεις που ξεκινούν από τις πιο απλές και φτάνουν έως υπερηχογράφημα, καρδιογράφημα και ακόμη και χαρτογράφηση σπίλων.
Τα αποτελέσματα περνούν αυτόματα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ώστε να είναι διαθέσιμα σε γιατρούς όταν χρειαστεί δεύτερη γνώμη ή άμεση γνωμάτευση από νοσοκομείο. «Αυτό έχει μεγάλη αξία, για να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας εκεί που ζουν οι άνθρωποι, χωρίς κόστος, χωρίς ταλαιπωρία», υπογράμμισε.
Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στη στάση της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι, όπως είπε, τα τελευταία τρία χρόνια δεν υπήρξε συναίνεση ούτε σε διατάξεις που αφορούσαν την πρόληψη. «Έχω πολύ στεναχωρηθεί με το γεγονός ότι αυτά τα τρία χρόνια διαπίστωσα ότι δεν ψήφισαν πολλές διατάξεις που αφορούσαν την πρόληψη», ανέφερε.
Η ίδια έκανε λόγο για «στείρα αντίδραση» ακόμη και σε θέματα όπως το «Προλαμβάνω», σημειώνοντας ότι όταν δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία στην πρόληψη, είναι ακόμη δυσκολότερο να υπάρξει συναίνεση σε πιο πολιτικά και θεσμικά ζητήματα. «Είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε.
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